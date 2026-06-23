Site Logo

Little League District 3 Tournament Scoreboard for Monday, June 22, 2026

Published 1:30 am Tuesday, June 23, 2026

Washington District 3 Little League Tournament results for Monday, June 22, 2026:

~~~

Baseball

8-10 TOC at Centralia

First round

Capitol American 12, Willapa Harbor 0

Chehalis 19, Montesano 16

Elma 15, South Beach 5

Second round

Chehalis 16, Elma 5

Elimination rounds

Capitol National 16, Willapa Harbor 6

Montesano 17, South Beach 9

Capitol National 20, Elma 16

Montesano 14, Larch Mountain 4

~~~

10-12 TOC at Montesano

First round

Aberdeen 2, Elma 0

Larch Mountain 13, Willapa Harbor 2

Capitol National 2, South Beach 1

Second round

Montesano 15, Larch Mountain 10

Third round

Aberdeen 11, Chehalis 2

Capitol National 8, Montesano 7

Elimination rounds

Elma 12, Capitol American 0

Larch Mountain 7, Elma 3

South Beach 16, Willapa Harbor 15

~~~

Intermediate at Elma

First Round

Elma 25, Centralia 2

~~~

Softball

8-10 District at Larch Mountain

First Round

Capitol 20, Elma 0

~~~

Major District at Rochester

First round

Larch Mountain 12, Elma 1

You Might Like