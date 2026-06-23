Little League District 3 Tournament Scoreboard for Monday, June 22, 2026
Published 1:30 am Tuesday, June 23, 2026
Washington District 3 Little League Tournament results for Monday, June 22, 2026:
~~~
Baseball
8-10 TOC at Centralia
First round
Capitol American 12, Willapa Harbor 0
Chehalis 19, Montesano 16
Elma 15, South Beach 5
Second round
Chehalis 16, Elma 5
Elimination rounds
Capitol National 16, Willapa Harbor 6
Montesano 17, South Beach 9
Capitol National 20, Elma 16
Montesano 14, Larch Mountain 4
~~~
10-12 TOC at Montesano
First round
Aberdeen 2, Elma 0
Larch Mountain 13, Willapa Harbor 2
Capitol National 2, South Beach 1
Second round
Montesano 15, Larch Mountain 10
Third round
Aberdeen 11, Chehalis 2
Capitol National 8, Montesano 7
Elimination rounds
Elma 12, Capitol American 0
Larch Mountain 7, Elma 3
South Beach 16, Willapa Harbor 15
~~~
Intermediate at Elma
First Round
Elma 25, Centralia 2
~~~
Softball
8-10 District at Larch Mountain
First Round
Capitol 20, Elma 0
~~~
Major District at Rochester
First round
Larch Mountain 12, Elma 1