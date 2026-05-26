Montesano seniors sign to play at next level
Published 11:30 pm Tuesday, May 26, 2026
Eight Montesano student-athletes signed National Letters of Intent to play at the collegiate level in a ceremony at Montesano High School on Tuesday.
Moving on to play at the next level are Isaac Hawkins (D’Youville University, football); Kole Kjesbu (Southern Nazarene University, football); Owen Young (University of Puget Sound, track); Lucas Delgado (Western Oregon University, football); Tyson Perry (Arizona Western University, baseball); Grace Gooding (Lower Columbia College, softball); Lex Stanfield (Central Washington University, soccer) and Izzy Taylor (Gonzaga University, rowing).