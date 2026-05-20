Three Aberdeen Bobcats named to 2A EvCo baseball First Team
Published 1:00 am Wednesday, May 20, 2026
Three Aberdeen Bobcats were named to the 2A Evergreen All-Conference Baseball Team for the 2026 season.
Senior outfielder Aidan Baker, senior infielder Bubba Jones and junior catcher Sam Schreiber were all named to the league’s top squad as voted on by conference coaches.
Baker hit .350 with an OBP of .552 and led Aberdeen with 13 RBI and 21 runs in league play this season.
Schreiber batted .326 with 19 runs scored and caught all but two innings against his league foes this season while throwing out five would-be base stealers.
Baker and Schreiber led Aberdeen with 17 stolen bases each against conference foes.
Jones hit .270 with 19 runs and 10 walks in league, swiping 11 bags while also sporting a .961 fielding percentage with just two errors in the outfield.
Bobcats Mylan Bruner (.273, 7R, 9RBI) and Gabe Matthews (.250, 10R, 10RBI, 10BB) were named to the Second Team while Tyce Greene (1-1, 16.1 IP, 3.86 ERA, 2SV) was named as an Honorable Mention.
The complete all-league team is as follows:
2026 2A Evergreen All-Conference Baseball Team
Co-Most Valuable Players: Luke Overbay, Tumwater, jr.; Connor Coleman, W.F. West, sr.
Coach of the Year: Jesse Elam, W.F. West
First Team
Infielders: Bubba Jones, Aberdeen, sr.; Wyatt Chase, Tumwater, sr.; Cam Winans, Shelton, sr.; Wyatt Hoffman, – W.F. West, soph.; Hiroto Smaciarz, W.F. West, jr.
Outfielders: Aidan Baker, Aberdeen, sr.; Peyton Davis, Tumwater, sr.; Jacob Jacoby, Shelton, jr.
Pitchers: Braeden Konrad, Tumwater, sr.; Jimmy Womach, Tumwater, sr.; Daniel Crossan, Shelton, jr.; Emmett Goodman, W.F. West, jr.
Catcher: Sam Schreiber, Aberdeen, jr.
Designated hitter: Jake Johnson, Centralia, sr.
Utility: Alex Stafford, W.F. West, sr.
Second Team
Infielders: Mylan Bruner, Aberdeen, jr.; Cooper Parkinson, Black Hills, sr.; Gage Wiens, W.F. West, soph.; Hudson Waterfield, Centralia, sr.
Outfielders: Liam Gustafson, Tumwater, jr.; Silas Hoff, Shelton, soph.; Reece Marquez, W.F. West, soph.; Asher Straus, Black Hills, jr.
Pitchers: Kingston Cahoon, Shelton, soph.; Elijah Simpson, Black Hills, sr.; Kadin Yeung, Centralia, sr.
Catchers: Miles Martin, W.F. West, sr.; Wyatt Van der Hoeff, Centralia, fr.
DH/Utility: Gabe Matthews, Aberdeen, sr.
Honorable Mention
Jackson Marshall, Black Hills; Lincoln Brannin, Black Hills; Jamie Conzatti, Centralia; Ryan Brady, Shelton; Brody Rice, Black Hills; Caden Erickson, Centralia; Donovaan Hedgpeth, Aberdeen; Jonah Lowe, Centralia; Carl Turnbow, Shelton; Hayden Rooney, W.F. West; Beckman Dvorak, W.F. West; Tyce Greene, Aberdeen; Kade Acker, Tumwater; Max Bunn, Tumwater; Jayden Stacey, Tumwater.