Twin Harbors Prep Scoreboard for Friday, May 15, 2026

Published 1:30 am Friday, May 15, 2026

NICOLE SHANNON | MAIN FOCUS MEDIA Elma shortstop Aubree Simmons tags out a Tenino runner during a 16-1 win in a 1A District 4 Tournament quarterfinal game on Friday in Centralia.
NICOLE SHANNON | MAIN FOCUS MEDIA Hoquiam catcher Mya Standstipher celebrates during an 8-3 win over Nooksack Valley in a 1A District 4 Tournament game on Friday at Fort Borst Park in Centralia.

~~~

PREP SOFTBALL

2A District 4 Elimination game

Tumwater 10

Aberdeen 8

(Aberdeen eliminated)

~~~

1A District 4 First Round

Nooksack Valley 3

Hoquiam 8

~~~

1A District 4 Quarterfinals

Hoquiam 7

Montesano 17

(Monte versus Seton Catholic in semis, 11 a.m. Saturday)

~~~

Tenino 1

Elma 16

(Elma versus Lynden Christian in semis, 11 a.m. Saturday)

~~~

1A District Elimination game

Hoquiam 6

Kalama 5

(Standstipher go-ahead RBI double in top 7)

~~~

2B District 4 Quarterfinals

Raymond-South Bend 8

Napavine 26

~~~

Rainier 9

Pe Ell-Willapa Valley 14

~~~

2B District 4 Semifinals

Pe Ell-Willapa Valley 2

Napavine 12

(PWV versus Forks in elimination game, 9 a.m. Saturday)

~~~

2B District 4 Elimination game

Rainier 22

Raymond-South Bend 7

(RSB eliminated)

