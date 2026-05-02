Twin Harbors Prep Scoreboard for Friday, May 1, 2026
Published 1:30 am Saturday, May 2, 2026
~~~
BOYS PREP SOCCER
Tumwater 1
Aberdeen 2
(Bobcats win 5-4 on penalty kicks)
~~~
Chief Leschi 0
Hoquiam 8
~~~
PREP BASEBALL
Tumwater 8
Aberdeen 1
~~~
Montesano 13
Rochester 0
~~~
Tenino 3
Hoquiam 13
~~~
Elma 10
River Ridge 13
~~~
Raymond-South Bend 5
Pe Ell-Willapa Valley 19
~~~
Raymond-South Bend 1
Pe Ell-Willapa Valley 11
~~~
North Beach 15
Lake Quinault 5
~~~
Naselle 5
Ocosta 1
~~~
Wishkah Valley 0
Wahkiakum 1
~~~
PREP SOFTBALL
Aberdeen 3
Tumwater 5
~~~
Adna 1
Montesano 2
~~~
Timberline 0
Montesano 10
~~~
Elma 8
Forks 6
~~~
Naselle 16
Ocosta 9