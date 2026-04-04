Twin Harbors Prep Scoreboard for Saturday, April 4, 2026
Published 1:30 am Saturday, April 4, 2026
PREP SOFTBALL
Tenino 1
Hoquiam 5
Lakeside (Nine Mile) 3
Hoquiam 8
Montesano 13
West Valley (Yakima) 2
Royal 0
Montesano 13
Elma 14
Black Hills 2
PREP BASEBALL
Elma 2
Montesano 11
Hoquiam 5
Rochester 15
North Beach 24
Mary M. Knight 5
Wahkiakum 15
Ocosta 7
BOYS PREP SOCCER
Raymond-South Bend 2
Elma 1
GIRLS PREP GOLF
Montesano 195
Hoquiam 265