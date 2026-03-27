Twin Harbors Prep Scoreboard for Friday, March 27, 2026

Published 1:30 am Friday, March 27, 2026

RYAN SPARKS | THE DAILY WORLD Aberdeen’s Aidan Baker connects with a pitch during a 10-0 win over Black Hills on Friday at Pioneer Park in Aberdeen.

~~~

PREP BASEBALL

Black Hills 0

Aberdeen 10

~~~

Cedar Park Christian (Bothell) 0

Montesano 8

~~~

Elma 0

Hoquiam 5

~~~

Pe Ell-Willapa Valley 14

Onalaska 7

~~~

Ocosta 8

Raymond-South Bend 5

~~~

Lake Quinault 15

Mary M. Knight 2

~~~

PREP SOFTBALL

Aberdeen 17

Black Hills 7

~~~

Cecar Park Christian (Bothell) 2

Montesano 10

~~~

Cedar Park Christian (Bothell) 1

Elma 4

~~~

Lynden Christian 3

Elma 5

~~~

Lynden Christian 8

Montesano 14

~~~

Pe Ell-Willapa Valley 6

Kittitas 1

~~~

Pe Ell-Willapa Valley 21

Cle Elum-Roslyn 11

~~~

Ocosta 0

Onalaska 12

~~~

BOYS PREP SOCCER

Black Hills 0

Aberdeen 5

~~~

Elma 6

Tenino 0

~~~

Hoquiam 8

Chief Leschi 0

~~~

Rochester 1

Montesano 3

