Primary Election results official, field set for Nov. 4 General Election

The Grays Harbor County Auditor’s office certified the results of the 2025 Primary Election on Tuesday as the top two vote getters in each of four races for elected office will advance to the general election on Nov. 4.
Also, two fire district measures and one police measure were approved by voters. Just 19% of 18,579 registered voters in Grays Harbor County cast ballots.
Here are the final certified results:
Aberdeen City Council Ward 2 Position 4
Jerry Rajcich 154
Ryan Housden 35
Darrin Lee Bates 17
Justin B. McFadden 10
Fire Protection Dist 12 Property Tax Levy for Fire Protection and Emergency Services (Grays Harbor and Mason counties)
Yes 214
No 174
City of Elma Levy to Partially Fund Police Services for 2026
Yes 284
No 243
City of Oakville Mayor
Angelo Cilluffo 44
Bill Breedlove 41
Sheila A Jones 5
Robert Lee Colgrove 3
Mary M Knight School 311 School Board Director Position No. 1 (Grays Harbor and Mason counties)
Kayla Mali 195
Tracey Ushman 128
Tessa Fatland 26
Write-in 7
School District 5 — Aberdeen Position 4
Jeanne Marll 1,051
Jeremy C. Wright 597
Michelle Sturges 161
Write-in 22
South Beach Regional Fire Authority Emergency Medical Services Levy Lid Lift (Grays Harbor and Pacific counties)
Approved 813
Rejected 424
The complete field for seats in the 2025 Grays Harbor General Election is as follows:
Port District Commissioner 1
Phil Papc
Hospital District 1
Hospital 1 Position 3
Chad Searls
Andrew “Drew” Hooper
Hospital 1 Position 5
Shannon M. Brear
Gary Thumser
Hospital District 2
Hospital 2 Commissioner District 2
Kyle Pauley
Edward Welter
Hospital 2 Commissioner District 3
Lynn Csernotta
Hospital 2 Position 2
Abigail Mercure
Scott Dilley
North River School District
Director Position 1
Lorenzo Churape
Director Position 2
Kathi Schlesser
Director Position 4
Sara Jordan
Director Position 5
Debbie Koehn
City of Aberdeen Council
Ward 1 Position 2
Deb Wilson
Kacey Ann Morrison
Ward 2 Position 4
Jerry Rajcich
Ryan Housden
Ward 3 Position 5
Kevin Moynihan
Ward 4 Position 7
Cliff Feigelson
Carrie Hubbard
Ward 5 Position 9
Michelle Nipper
Ward 5 Position 10
Joshua Francy
Ward 6 Position 11
David Lawrence
John Shaw
Aberdeen School District
Position 4
Jeanne Marll
Jeremy C. Wright
Position 5
Annica Mizin
City of Cosmopolis Council
Position 4
Steve Davis
Mark Collett
Position 5
Sue Darcy
Cosmopolis School District
Director District 4 (at-large)
Dave Palmer
City of Hoquiam Council
Ward 1 Position 2
Kaleb Blume
Mary Thornton
Ward 2 Position 4
Cathy Ryan
David J. Smith
Ward 3 Position 6
Ryan M. McClure
William Nelson
Ward 4 Position 7
Robert T. Gillis
Ward 5 Position 10
Max Johnson
Denise Anderson
Ward 6 Position 12
Elizabeth Reid
Hoquiam School District
Position 4
Brittney DaisyDawn Russell
Chris Eide
Position 5
Tanya Bowers Anderson
City of Elma Council
Position 1
Jim Sorensen
Position 2
Jacob Cristelli
Position 3
John Heater
Elma School District Director District 1
Michael B. Smith
Director District 2
Jamie Bailey
Director District 5
Katie Gonsalves
City of McCleary
Mayor
Chris Miller
Brycen Huff
Council Position 3
Brent Schiller
Position 4
Andrea Dahl
Position 5
Keith Kilmek
Elma School District
Director District 2
Paul Gaskins
Director District 3
Tom Moonan
City of Montesano Council
Position 1
Jennie L. McLean
Position 2
Rollin Caryl
Position 3
Julie Farinas Cope
Position 6
Scott Roth
Montesano School District
Director District 1
Moraya KA Wilson
Director District 2
Abby Gourdin
Director District 3
Doug Messick
City of Oakville
Mayor
Angelo Cilluffo
Bill Breedlove
Oakville Council
Position 3
Cassie Rhoades
Position 4
Julie Zehe
Position 5
Rebecca Hand
Oakville School District
Director District 1
Jessica George
Director District 2
Katie Bushnell
City of Ocean Shores Council
Position 1
Denise Siers
Position 5
Lisa Scott
Position 7
Curt Dooley
North Beach School District
Director District 2
Joshua Cooper
Director District 3
Beckie Fruh
Director District 4
Halvar Olstead
Director District 5
Donald N. Dowie
City of Westport Council
Position 1
Wes Galvich
Position 3
Louis Summers
Position 4
Tom Aronson
Ocosta School District
Director District 2
Nathan Krigbaum
Position 4
Ben Quinby
Mary M. Knight School District
Director District No. 2
Jill M. Edgin
Director Position No. 1
Kayla Mali
Tracey Ushman
Rochester School District
School Board Director, District No. 1
Francisco J. Villanueva
School Board Director, District No. 5
Heather Harris
Satsop School District
Position 4
Patrisha Werdahl
Beth Heller
Quinault School District
Director District 2
Annie Simpson
Director District 4
Andrew J. Sylvester
Director District 5 (at-large)
Jody Lines
Taholah School District
Position 3
Tomi Charley
Position 4
Tyson Johnston
Mary A. Ralston
Position 5
Lia Frenchman
Wishkah School District
Director District 2
Tiffany Dhooghe
Director District 4
Jason Halstead
Director District 5
Riki Miller
Fire Protection District 12
Fire Commissioner Pos. 1
Derrick Nygaard
Fire Commissioner Pos. 2
Nicholas Jones
Fire Commissioner Pos. 3
Steve Ingram
South Beach Regional Fire Authority
Commissioner District No. 2
Thomas Bearden
Commissioner District No. 3
David McLellan
East Grays Harbor Fire and Rescue
Position 3
Jeff Redmond
Position 5
Tina Redmond
Fire District 1
Position 2
Devin G. Harris
David D. Edwards
Fire District 2
Position 2
Scott Busz
Fire District 6
Position 2
Kevin Goar
Position 3
Tim Spradlin
Fire District 7
Position 1
Charles Nation
Fire District 8
Position 1
R. Mark Moulton
Position 2
Clint Davis
Fire District 10
Position 2
Michael Pauley
Fire District 12
Position 2
Eric Cohen
Position 3
Darren R. Banks
Fire District 15
Position 1
Bo Chapin
Position 2
Jeffrey Schreck
Position 3
Kaycee Headley
Fire District 17
Position 2
Stephen Wightman
Water District
Water 1 Position 2
Jerry Arnold
Water 2 Position 1
Dakota Burger
Water 2 Position 2
Bill Kempton
Park and Recreation
Park District 1
Position 1
A. Susan Abernethy
Position 2
Mike Reichenberger
Position 3
Nicole Keplinger
Position 5
Marguerite Garth