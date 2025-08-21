Primary Election results official, field set for Nov. 4 General Election

City council, mayoral and school board candidates advance, fire district measures approved

By Jerry Knaak The Daily World • August 21, 2025 1:30 am
graphic

The Grays Harbor County Auditor’s office certified the results of the 2025 Primary Election on Tuesday as the top two vote getters in each of four races for elected office will advance to the general election on Nov. 4.

Also, two fire district measures and one police measure were approved by voters. Just 19% of 18,579 registered voters in Grays Harbor County cast ballots.

Here are the final certified results:

Aberdeen City Council Ward 2 Position 4

Jerry Rajcich 154

Ryan Housden 35

Darrin Lee Bates 17

Justin B. McFadden 10

Fire Protection Dist 12 Property Tax Levy for Fire Protection and Emergency Services (Grays Harbor and Mason counties)

Yes 214

No 174

City of Elma Levy to Partially Fund Police Services for 2026

Yes 284

No 243

City of Oakville Mayor

Angelo Cilluffo 44

Bill Breedlove 41

Sheila A Jones 5

Robert Lee Colgrove 3

Mary M Knight School 311 School Board Director Position No. 1 (Grays Harbor and Mason counties)

Kayla Mali 195

Tracey Ushman 128

Tessa Fatland 26

Write-in 7

School District 5 — Aberdeen Position 4

Jeanne Marll 1,051

Jeremy C. Wright 597

Michelle Sturges 161

Write-in 22

South Beach Regional Fire Authority Emergency Medical Services Levy Lid Lift (Grays Harbor and Pacific counties)

Approved 813

Rejected 424

The complete field for seats in the 2025 Grays Harbor General Election is as follows:

Port District Commissioner 1

Phil Papc

Hospital District 1

Hospital 1 Position 3

Chad Searls

Andrew “Drew” Hooper

Hospital 1 Position 5

Shannon M. Brear

Gary Thumser

Hospital District 2

Hospital 2 Commissioner District 2

Kyle Pauley

Edward Welter

Hospital 2 Commissioner District 3

Lynn Csernotta

Hospital 2 Position 2

Abigail Mercure

Scott Dilley

North River School District

Director Position 1

Lorenzo Churape

Director Position 2

Kathi Schlesser

Director Position 4

Sara Jordan

Director Position 5

Debbie Koehn

City of Aberdeen Council

Ward 1 Position 2

Deb Wilson

Kacey Ann Morrison

Ward 2 Position 4

Jerry Rajcich

Ryan Housden

Ward 3 Position 5

Kevin Moynihan

Ward 4 Position 7

Cliff Feigelson

Carrie Hubbard

Ward 5 Position 9

Michelle Nipper

Ward 5 Position 10

Joshua Francy

Ward 6 Position 11

David Lawrence

John Shaw

Aberdeen School District

Position 4

Jeanne Marll

Jeremy C. Wright

Position 5

Annica Mizin

City of Cosmopolis Council

Position 4

Steve Davis

Mark Collett

Position 5

Sue Darcy

Cosmopolis School District

Director District 4 (at-large)

Dave Palmer

City of Hoquiam Council

Ward 1 Position 2

Kaleb Blume

Mary Thornton

Ward 2 Position 4

Cathy Ryan

David J. Smith

Ward 3 Position 6

Ryan M. McClure

William Nelson

Ward 4 Position 7

Robert T. Gillis

Ward 5 Position 10

Max Johnson

Denise Anderson

Ward 6 Position 12

Elizabeth Reid

Hoquiam School District

Position 4

Brittney DaisyDawn Russell

Chris Eide

Position 5

Tanya Bowers Anderson

City of Elma Council

Position 1

Jim Sorensen

Position 2

Jacob Cristelli

Position 3

John Heater

Elma School District Director District 1

Michael B. Smith

Director District 2

Jamie Bailey

Director District 5

Katie Gonsalves

City of McCleary

Mayor

Chris Miller

Brycen Huff

Council Position 3

Brent Schiller

Position 4

Andrea Dahl

Position 5

Keith Kilmek

Elma School District

Director District 2

Paul Gaskins

Director District 3

Tom Moonan

City of Montesano Council

Position 1

Jennie L. McLean

Position 2

Rollin Caryl

Position 3

Julie Farinas Cope

Position 6

Scott Roth

Montesano School District

Director District 1

Moraya KA Wilson

Director District 2

Abby Gourdin

Director District 3

Doug Messick

City of Oakville

Mayor

Angelo Cilluffo

Bill Breedlove

Oakville Council

Position 3

Cassie Rhoades

Position 4

Julie Zehe

Position 5

Rebecca Hand

Oakville School District

Director District 1

Jessica George

Director District 2

Katie Bushnell

City of Ocean Shores Council

Position 1

Denise Siers

Position 5

Lisa Scott

Position 7

Curt Dooley

North Beach School District

Director District 2

Joshua Cooper

Director District 3

Beckie Fruh

Director District 4

Halvar Olstead

Director District 5

Donald N. Dowie

City of Westport Council

Position 1

Wes Galvich

Position 3

Louis Summers

Position 4

Tom Aronson

Ocosta School District

Director District 2

Nathan Krigbaum

Position 4

Ben Quinby

Mary M. Knight School District

Director District No. 2

Jill M. Edgin

Director Position No. 1

Kayla Mali

Tracey Ushman

Rochester School District

School Board Director, District No. 1

Francisco J. Villanueva

School Board Director, District No. 5

Heather Harris

Satsop School District

Position 4

Patrisha Werdahl

Beth Heller

Quinault School District

Director District 2

Annie Simpson

Director District 4

Andrew J. Sylvester

Director District 5 (at-large)

Jody Lines

Taholah School District

Position 3

Tomi Charley

Position 4

Tyson Johnston

Mary A. Ralston

Position 5

Lia Frenchman

Wishkah School District

Director District 2

Tiffany Dhooghe

Director District 4

Jason Halstead

Director District 5

Riki Miller

Fire Protection District 12

Fire Commissioner Pos. 1

Derrick Nygaard

Fire Commissioner Pos. 2

Nicholas Jones

Fire Commissioner Pos. 3

Steve Ingram

South Beach Regional Fire Authority

Commissioner District No. 2

Thomas Bearden

Commissioner District No. 3

David McLellan

East Grays Harbor Fire and Rescue

Position 3

Jeff Redmond

Position 5

Tina Redmond

Fire District 1

Position 2

Devin G. Harris

David D. Edwards

Fire District 2

Position 2

Scott Busz

Fire District 6

Position 2

Kevin Goar

Position 3

Tim Spradlin

Fire District 7

Position 1

Charles Nation

Fire District 8

Position 1

R. Mark Moulton

Position 2

Clint Davis

Fire District 10

Position 2

Michael Pauley

Fire District 12

Position 2

Eric Cohen

Position 3

Darren R. Banks

Fire District 15

Position 1

Bo Chapin

Position 2

Jeffrey Schreck

Position 3

Kaycee Headley

Fire District 17

Position 2

Stephen Wightman

Water District

Water 1 Position 2

Jerry Arnold

Water 2 Position 1

Dakota Burger

Water 2 Position 2

Bill Kempton

Park and Recreation

Park District 1

Position 1

A. Susan Abernethy

Position 2

Mike Reichenberger

Position 3

Nicole Keplinger

Position 5

Marguerite Garth