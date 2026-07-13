Little League Baseball Tournament Scoreboard for Sunday, July 12, 2026
Published 1:30 am Monday, July 13, 2026
Little League Baseball District 3 and State Tournament scores for Sunday, July 12, 2026:
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Majors District 3
Elimination round
Elma 3, Chehalis 2
Championship rounds
Elma 12, Montesano 3
Montesano 15, Elma 3
(Montesano wins district title)
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Intermediate State
First round
Mt. Adams 21, Elma 3
Elimination rounds
Elma 2, Rug/Magnolia/Ballard 0
Lewis River 9, Elma 6
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Juniors State
First round
South Hill 12, Montesano 0