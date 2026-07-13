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Little League Baseball Tournament Scoreboard for Sunday, July 12, 2026

Published 1:30 am Monday, July 13, 2026

PHOTO COURTESY OF MONTESANO LITTLE LEAGUE The Montesano Major All-Stars defeated Elma to win the District 3 championship on Saturday in Olympia.

PHOTO COURTESY OF MONTESANO LITTLE LEAGUE The Montesano Major All-Stars defeated Elma to win the District 3 championship on Saturday in Olympia.

Little League Baseball District 3 and State Tournament scores for Sunday, July 12, 2026:

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Majors District 3

Elimination round

Elma 3, Chehalis 2

Championship rounds

Elma 12, Montesano 3

Montesano 15, Elma 3

(Montesano wins district title)

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Intermediate State

First round

Mt. Adams 21, Elma 3

Elimination rounds

Elma 2, Rug/Magnolia/Ballard 0

Lewis River 9, Elma 6

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Juniors State

First round

South Hill 12, Montesano 0

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