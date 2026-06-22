GHC celebrates student achievement at awards ceremony
Published 1:30 am Monday, June 22, 2026
Grays Harbor College recently held its 29th Annual Student Awards and Recognition Ceremony, highlighting the achievements of exceptional students across a variety of disciplines. Awards were presented to the following students in recognition of their dedication and success:
Jesús Alejandro Peylayo Aguilar: Outstanding ELA Student Award
Savannah Algeo: Outstanding Drama Student Award
Jacob Allison: Outstanding Natural Resources Student Award
Neidelen Alvarez: Student Leadership Award
Derek Binford: Outstanding Student Employee Award
Rosemary Calderon: Diane Smith Outstanding Transitions Student Award
Joy Church: Community Service Award
Jorge Clavijo: Outstanding Allied Health Student Award
Jacob Craig: Diesel Technology Student of the Year Award
Ashlyn Crone: P. Craig Wellington Award for Outstanding Female Athlete
Jamaire Grant: Dr. O.R. Austin Award for Outstanding Male Athlete
Cha’Tara Green: Diversity & Equity Award
Hunter Gutenberger: Neal A. Eddy Award for Outstanding Academic Achievement in Athletics
Lucas Henson: Outstanding Nursing Student Award
Cloe Jez: Outstanding Science Student Award
Sadie Kalich: Outstanding History & Political Science Student Award
Judith Light: Outstanding English Student Award
Nathan Marsh: Welding Student of the Year Award
Logan McMinn: Joseph E. Scott Business Award
Kristel Doyle Morales: GHC Academic Development Award
Alma Rojas Moreno: Outstanding Human Services Student Award
Natalie O’Hagan: Outstanding Art Student Award
Sarah O’Hagan: Outstanding Music Student Award
Keith Pitts: Arlene Torgerson Open Door Award
Katelyn Pryor: Automotive Student of the Year Award
Oscar Juarez Ramos: Carpentry Student of the Year Award
Donald Reifenstahl: TRIO Student of the Year
Jaelynn Scott: Outstanding Math Student Award
Rian Tingwall: Outstanding Medical Assistant Student Award
Phillip VanDyke: Outstanding Psychology Student Award
Jace Varner: Outstanding Teacher Education Award
Damaris Zeferino: Outstanding Criminal Justice Student Award