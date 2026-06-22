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GHC celebrates student achievement at awards ceremony

Published 1:30 am Monday, June 22, 2026

By The Daily World

Grays Harbor College recently held its 29th Annual Student Awards and Recognition Ceremony, highlighting the achievements of exceptional students across a variety of disciplines. Awards were presented to the following students in recognition of their dedication and success:

Jesús Alejandro Peylayo Aguilar: Outstanding ELA Student Award

Savannah Algeo: Outstanding Drama Student Award

Jacob Allison: Outstanding Natural Resources Student Award

Neidelen Alvarez: Student Leadership Award

Derek Binford: Outstanding Student Employee Award

Rosemary Calderon: Diane Smith Outstanding Transitions Student Award

Joy Church: Community Service Award

Jorge Clavijo: Outstanding Allied Health Student Award

Jacob Craig: Diesel Technology Student of the Year Award

Ashlyn Crone: P. Craig Wellington Award for Outstanding Female Athlete

Jamaire Grant: Dr. O.R. Austin Award for Outstanding Male Athlete

Cha’Tara Green: Diversity & Equity Award

Hunter Gutenberger: Neal A. Eddy Award for Outstanding Academic Achievement in Athletics

Lucas Henson: Outstanding Nursing Student Award

Cloe Jez: Outstanding Science Student Award

Sadie Kalich: Outstanding History & Political Science Student Award

Judith Light: Outstanding English Student Award

Nathan Marsh: Welding Student of the Year Award

Logan McMinn: Joseph E. Scott Business Award

Kristel Doyle Morales: GHC Academic Development Award

Alma Rojas Moreno: Outstanding Human Services Student Award

Natalie O’Hagan: Outstanding Art Student Award

Sarah O’Hagan: Outstanding Music Student Award

Keith Pitts: Arlene Torgerson Open Door Award

Katelyn Pryor: Automotive Student of the Year Award

Oscar Juarez Ramos: Carpentry Student of the Year Award

Donald Reifenstahl: TRIO Student of the Year

Jaelynn Scott: Outstanding Math Student Award

Rian Tingwall: Outstanding Medical Assistant Student Award

Phillip VanDyke: Outstanding Psychology Student Award

Jace Varner: Outstanding Teacher Education Award

Damaris Zeferino: Outstanding Criminal Justice Student Award

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