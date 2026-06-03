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Sports Brief for Wednesday, June 3, 2026

Published 1:30 am Wednesday, June 3, 2026

Aberdeen boys soccer team awards

Aberdeen’s boys soccer program announced its team awards for the 2026 season.

Scholar athletes (3.2 GPA or better)

Ryker Scott, Angel Corona, Yoanis Chignesse, Toni Wang, Dylan Reyes, Dominick Figueroa, Pedro Martinez, Kevin Truong, Sergio Perez.

Top scholars

Kevin Truong, Sergio Perez.

Varsity awards

Most Valuable Player/Offensive MVP: Gonzalo Blanes

Defensive MVP: Ryker Scott, Cristhian Lopez

Hustle award: Yoanis Chignesse

Most improved player: Josh Alcala

Team captains: Ryker Scott, Edgar Ceja, Tyson Dunlap

Varsity letterwinners: Gonzalo Blanes, Yaonis Chignesse, Tony Wang, Angel Corona, Omar Garcia, Ryker Scott, Tyson Dunlap, Cristhian Lopez, Edgar Ceja, Grady Osina, Gibran Garcia, Ricky Granados, Josh Alcala, Cristian Perez, David Santiago, Adrina Nunez, Audias Vazquez.

Managers: Luis Mazariegos, Hugo Vasquez, Jhostin Estrada, Carter Anderson, Eder Perez.

Junior varsity awards

Most valuable player: Gerardo Servellon

Hustle award: Dylan Reyes

Most improved: Evan Ziesing, Dion Hawkins

Junior varsity letterwinners: Luis Avevalo, Heriberto Vazquez, Wyatt Glaefke, Charlie Galeana, David Arenal, Dylan Reyes, Emilio Lopez, Brennan Cone, Gerardo Servellon, Pedro Martinez, Evan Ziesing, Korben O’Lague, Dion Hawkins, Axel Rodgriguez, Andres Tello, Dominick Figueroa, Gio Garcia, Kevin Truong, Sergio Perez.

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