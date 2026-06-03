Sports Brief for Wednesday, June 3, 2026
Published 1:30 am Wednesday, June 3, 2026
Aberdeen boys soccer team awards
Aberdeen’s boys soccer program announced its team awards for the 2026 season.
Scholar athletes (3.2 GPA or better)
Ryker Scott, Angel Corona, Yoanis Chignesse, Toni Wang, Dylan Reyes, Dominick Figueroa, Pedro Martinez, Kevin Truong, Sergio Perez.
Top scholars
Kevin Truong, Sergio Perez.
Varsity awards
Most Valuable Player/Offensive MVP: Gonzalo Blanes
Defensive MVP: Ryker Scott, Cristhian Lopez
Hustle award: Yoanis Chignesse
Most improved player: Josh Alcala
Team captains: Ryker Scott, Edgar Ceja, Tyson Dunlap
Varsity letterwinners: Gonzalo Blanes, Yaonis Chignesse, Tony Wang, Angel Corona, Omar Garcia, Ryker Scott, Tyson Dunlap, Cristhian Lopez, Edgar Ceja, Grady Osina, Gibran Garcia, Ricky Granados, Josh Alcala, Cristian Perez, David Santiago, Adrina Nunez, Audias Vazquez.
Managers: Luis Mazariegos, Hugo Vasquez, Jhostin Estrada, Carter Anderson, Eder Perez.
Junior varsity awards
Most valuable player: Gerardo Servellon
Hustle award: Dylan Reyes
Most improved: Evan Ziesing, Dion Hawkins
Junior varsity letterwinners: Luis Avevalo, Heriberto Vazquez, Wyatt Glaefke, Charlie Galeana, David Arenal, Dylan Reyes, Emilio Lopez, Brennan Cone, Gerardo Servellon, Pedro Martinez, Evan Ziesing, Korben O’Lague, Dion Hawkins, Axel Rodgriguez, Andres Tello, Dominick Figueroa, Gio Garcia, Kevin Truong, Sergio Perez.