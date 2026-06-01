Five Aberdeen Bobcats named to EvCo softball First Team
Published 1:30 am Monday, June 1, 2026
Five Aberdeen Bobcats were named to the First Team as the 2A Evergreen Conference announced its all-league team for the 2026 season.
Earning honors on the top squad were Aberdeen senior third baseman Britten Neal, senior outfielder Rylee Hendrickson, junior outfielder Audree Gaddis, sophomore pitcher Maysinn Jones and senior catcher Alyssa Yakovich.
Bobcats junior second baseman Cheyanna Kohn was named to the Second Team while sophomore Madi Baker earned an Honorable Mention nod.
The complete all-conference team is as follows:
2026 2A Evergreen All-Conference Softball Team
Most Valuable Player: Hailey Schuffenhauer, Shelton, sr.
Most Valuable Pitcher: Taylor Tobin, W.F. West, jr.
Coaching Staff of the Year: W.F. West
First Team
Infielders: Britten Neal, Aberdeen, sr.; Avery Osborne, W.F. West, soph.; Megan Barrett, Tumwater, sr.; Sophie Skillman, Tumwater, sr.; Abby Fauula, Shelton, sr.; Adrianne Lynch, Centralia, soph.
Outfielders: Rylee Hendrickson, Aberdeen, sr.; Allie Smitherman, W.F. West, jr.; Audree Gaddis, Aberdeen, jr.; Cassandra Tyler, Shelton, jr.; Chloe Foos, Tumwater, sr.
Pitchers: Maysinn Jones, Aberdeen, soph.; Hannah O’Shurak, Black Hills, soph.
Catchers: Brielle Womach, Tumwater, soph.; Alyssa Yakovich, Aberdeen, sr.
Second Team
Infielders: Makenna Oderman, Black Hills, soph.; Karlee Coleman, W.F. West, soph.; Lexi Rowland, Shelton, fr.; Cheyanna Kohn, Aberdeen, jr.; Rayah Middleton, W.F. West, soph.
Outfielders: Ava Horst, Centralia, soph.; Emi McFarland, Shelton, fr.; Brooklyn Spencer, W.F. West, fr.; Tyler Venable, Black Hills, jr.
Pitchers: Sarah Stevens, Tumwater, jr.; Jonni Gouley, Shelton, fr.
Catchers: Maddalyn Rothdeutsch, Centralia, sr.; Kenley Fragner, W.F. West, jr.
Honorable mention
Aberdeen: Madisyn Baker, soph.
Black Hills: Maddie Knight, soph., Lily Shipe, soph., Emma Arko, sr.
Centralia: Brooklyn Sprague, jr., Lydia Lowe, fr., Antonia Saucedo, fr.
Shelton: Riley Rowland, jr., Kaylee Rix, sr.
Tumwater: Chloe Johnson, fr., Kendra Schiley, jr., Cassandra McCartney, jr.
W.F. West: Gracie Elam, jr., Tanner Tobin, jr.