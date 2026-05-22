Aberdeen’s Blanes named 2A EvCo Offensive Player of the Year
Published 1:30 am Friday, May 22, 2026
Aberdeen earned two of the 2A Evergreen Conference’s highest honors as the league announced its all-conference team for the 2026 season.
Bobcats leading scorer Gonzalo Blanes was named the conference’s Offensive Player of the Year. The foreign-exchange student from Spain that attends Ocosta High School, which does not field a boys soccer team, scored a team-best 19 goals to go along with 11 assists this season.
Also earning a league top honor was Bobcats head coach Larry Fleming and his coaching staff, with won the conference’s Coaching Staff of the Year award after guiding the Bobcats to a 14-5 overall record and a league-best 7-3 record.
In addition to Blanes, four Bobcats were named to the league’s First Team.
Forward Yoanis Chignesse was named to the First Team after scoring 11 goals – second highest on the team – and recording nine assists in 2026.
Junior midfielder Gibran Garcia was named to the First Team for the first time in his prep career after scoring five goals and tallying 11 assists as one of the stalwarts of Aberdeen’s midfield.
Defenders Cristhian Lopez (2 goals, 4 assists, 178 clears/tackles) and Ryker Scott (192 C/T) were both named to the First Team defense after leading a Bobcats defense that allowed 1.4 goals in league play this season.
Aberdeen senior midfielder Angel Corona (5 assists, 90 C/T) and senior defender Edgar Ceja (3 A, 128 C/T) were named to the league’s Second Team while midfielders Tyson Dunlap (8 G, 5 A) and Ricky Granados (G, 17 A) and goalkeeper Grady Osina (164 saves) were named as Honorable Mentions.
The complete all-league team is as follows:
2026 2A Evergreen All-Conference Boys Soccer Team
Player of the Year: Malachi Vuong, jr., Tumwater
Offensive Player of the Year: Gonzalo Blanes, sr., Aberdeen
Defensive Player of the Year: Thomas Williams, jr., Tumwater
Goalkeeper of the Year: Grady Harroun, sr., Tumwater
Coaching Staff of the Year: Aberdeen
Team Sportsmanship Award: Black Hills
First Team
Forwards: Jendri Carrillo, jr., Shelton; Damian Corona, jr., Centralia; Yoanis Chignesse, sr., Aberdeen.
Midfielders: Gabriel Cruz, jr., Centralia; Gibran Garcia, jr., Aberdeen; Gage Grisham, sr., WF West; Armando Navarrete, jr., Shelton; Jude Rauscher, jr., Tumwater; Gavin Sugarman, jr., Black Hills.
Defenders: Zachary Cammack, sr., Black Hills; Adrian Hernandez Ceja, sr., Centralia; Christhian Lopez, sr., Aberdeen; Lucas Oltion, jr., Tumwater; Ryker Scott, sr., Aberdeen.
Goalkeeper: River Hayden, sr., W.F. West.
Second Team
Forwards: Ethan Badger, sr., Black Hills; Isaac Djigal, jr., Tumwater; Alex Mathuzima, sr., W.F. West.
Midfielders: Aidan Aesby, jr., Tumwater; Angel Corona, sr., Aberdeen; Tony Hernandez, jr., Tumwater; Jax Holzgrove, jr., Shelton; Rafael Mendez, sr., W.F. West; Johnny Ruiz, jr., Centralia.
Defenders: Edgar Ceja, sr., Aberdeen; David Mendiola-Lopez, jr., Shelton; Daniel Rios, jr., Centralia; Fox Rogerson, sr., W.F. West; Jacob Silva, jr., Centralia.
Goalkeeper: Jose Morales-Sanchez, jr., Shelton.
Honorable Mention
Aberdeen: Tyson Dunlap, sr., midfielder; Ricky Granados, jr., midfielder; Grady Osina, sr., goalkeeper.
Black Hills: Baabo Ba, sr., midfielder; Collin Camp, jr., midfielder; James Morgan, jr., defender; Asher Parascand, soph., midfielder/defender.
Centralia: Andres Cruz, fr., forward; Romario Mejia, jr., goalkeeper; Evan Tackman, jr., midfielder.
Shelton: Henry Derramona-Morales, jr., midfield; Jesus Diaz, jr., defender; Ismael Funes-Salas, jr., forward; Tyson Hanson, fr., defender/goalkeeper; Santi Matheus-Nicolas, jr., defender; Sam Parsons, sr., defender.
W.F. West: Gabriel Burger, jr., defender; Riley Carter, sr., defender; Julian Casamiro, soph., midfielder; Yaden Quezada, sr., defender.