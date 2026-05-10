Twin Harbors Prep Scoreboard for Saturday, May 9, 2026
Published 1:30 am Sunday, May 10, 2026
PREP BASEBALL
2A District 4 Pigtail Game
Woodland 1
Aberdeen 5
(Bobcats advance to district tournament)
1A District 4 Pigtail Game
Hoquiam 3
Columbia-White Salmon 4
(Hoquiam eliminated)
2B District 4 Tournament First Round
Rainier 9
Raymond-South Bend 10
2B District 4 Tournament Quarterfinals
Raymond-South Bend 1
Napavine 11
2B District Tournament Quarterfinals
Toutle Lake 14
Pe Ell-Willapa Valley 2
Mary M. Knight 1
Wishkah Valley 15
PREP SOFTBALL
Montesano 12
Adna 2
BOYS PREP SOCCER
2A District 4 Tournament First Round
Ridgefield 1
Aberdeen 0
Ilwaco 0
Hoquiam 15