Twin Harbors Prep Scoreboard for Friday, April 24, 2026
Published 1:30 am Friday, April 24, 2026
~~~
BOYS PREP SOCCER
Ilwaco 0
Elma 12
(Manny Venegas 2G, 2A)
~~~
Forks 1
Montesano 1
(Emery Watson G)
~~~
Rochester 3
Hoquiam 0
~~~
Raymond-South Bend 12
Chief Leschi 0
~~~
PREP BASEBALL
Aberdeen 14
Shelton 5
(Aidan Baker 4-5, HR, 3R; Sam Schreiber 3-4, 2B, 3R, 3RBI; Mason Hill 2-3, 3B, 4RBI)
~~~
Hoquiam 3
Montesano 5
(Zach Timmons g0-ahead three-run home run in bottom of the fourth inning)
~~~
Ocosta 2
Ilwaco 14
~~~
Raymond-South Bend 11
Tenino 12
~~~
Winlock 16
North Beach 1
~~~
Mary M. Knight 1
Naselle 17
~~~
Wishkah Valley 9
Lake Quinault 19
~~~
PREP SOFTBALL
Montesano 5
Elma 0
(Violet Prince 7IP, 0R, 3H, 11K)
~~~
Shelton 0
Aberdeen 10
(Ally Adams 2-2, 2B, HR, 3RBI)
~~~
Pe Ell-Willapa Valley 25
Hoquiam 0
(Jillian Hodel 4-5, 4RBI; Izzy Milanowski 4-4, 4R)
~~~
Taholah 5
Naselle 30