Site Logo

Twin Harbors Prep Scoreboard for Friday, April 24, 2026

Published 1:30 am Friday, April 24, 2026

RYAN SPARKS | THE DAILY WORLD Elma’s Manny Venegas (right) had two goals and two assists in a 12-0 win over Ilwaco on Friday at Davis Field in Elma.
1/2

RYAN SPARKS | THE DAILY WORLD Montesano’s Zach Timmons smashed a go-ahead three-run home run during a 5-3 win over Hoquiam on Friday at Vessey Field in Montesano.

~~~

BOYS PREP SOCCER

Ilwaco 0

Elma 12

(Manny Venegas 2G, 2A)

~~~

Forks 1

Montesano 1

(Emery Watson G)

~~~

Rochester 3

Hoquiam 0

~~~

Raymond-South Bend 12

Chief Leschi 0

~~~

PREP BASEBALL

Aberdeen 14

Shelton 5

(Aidan Baker 4-5, HR, 3R; Sam Schreiber 3-4, 2B, 3R, 3RBI; Mason Hill 2-3, 3B, 4RBI)

~~~

Hoquiam 3

Montesano 5

(Zach Timmons g0-ahead three-run home run in bottom of the fourth inning)

~~~

Ocosta 2

Ilwaco 14

~~~

Raymond-South Bend 11

Tenino 12

~~~

Winlock 16

North Beach 1

~~~

Mary M. Knight 1

Naselle 17

~~~

Wishkah Valley 9

Lake Quinault 19

~~~

PREP SOFTBALL

Montesano 5

Elma 0

(Violet Prince 7IP, 0R, 3H, 11K)

~~~

Shelton 0

Aberdeen 10

(Ally Adams 2-2, 2B, HR, 3RBI)

~~~

Pe Ell-Willapa Valley 25

Hoquiam 0

(Jillian Hodel 4-5, 4RBI; Izzy Milanowski 4-4, 4R)

~~~

Taholah 5

Naselle 30

You Might Like