Site Logo

Published 1:30 am Saturday, April 18, 2026

PHOTO BY FOREST WORGUM Montesano’s Carter Ames blasts a home run during a 19-0 win over Tenino on Friday in Tenino.

Twin Harbors Prep Scoreboard for Saturday, April 18, 2026:

~~~

PREP BASEBALL

Montesano 19

Tenino 0

~~~

Rochester 7

Elma 14

~~~

Aberdeen 9

Centralia 2

~~~

Hoquiam 3

Astoria 13

~~~

Hoquiam 0

Ilwaco 10

~~~

Forks 13

North Beach 0

~~~

Forks 12

North Beach 1

~~~

Adna 11

Pe Ell-Willapa Valley 3

~~~

Wishkah Valley 1

Ocosta 11

~~~

Mary M. Knight 15

Oakville 16

~~~

Lake Quinault 0

Naselle 10

~~~

PREP SOFTBALL

Centralia 0

Aberdeen 6

~~~

Klahowya 3

Montesano 9

~~~

Montesano 13

College Place 0

~~~

Hoquiam 2

Seattle Christian 14

~~~

Hoquiam 10

Nooksack Valley 0

~~~

North Beach 7

Morton-White Pass 15

~~~

Toledo 6

Pe Ell-Willapa Valley 1

~~~

Adna 15

Pe Ell-Willapa Valley 5

~~~

BOYS PREP SOCCER

Aberdeen 3

Centralia 4

