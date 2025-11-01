Twin Harbors High School Football Scoreboard for Oct. 30-Nov. 1, 2025 Aberdeen, Montesano end regular season with victories November 1, 2025 12:00 am PHOTO BY FOREST WORGUM Hoquiam defender Joey Bozich (1) attempts to rip the ball away from Rochester running back Ethan Rodriguez during the Grizzlies’ 52-0 loss on Friday at Olympic Stadium in Hoquiam. Twin Harbors High School Football Scoreboard for Oct. 30-Nov. 1, 2025 ~~~ Tenino 20 Aberdeen 33 ~~~ Raymond-South Bend 0 Ilwaco 20 ~~~ Adna 45 Pe Ell-Willapa Valley 0 ~~~ Montesano 42 Elma 6 ~~~ Rochester 52 Hoquiam 0 ~~~ Taholah 6 Chief Leschi 33 ~~~ Northwest Christian 20 Ocosta 14