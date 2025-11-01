Twin Harbors High School Football Scoreboard for Oct. 30-Nov. 1, 2025

Aberdeen, Montesano end regular season with victories

November 1, 2025 12:00 am
PHOTO BY FOREST WORGUM Hoquiam defender Joey Bozich (1) attempts to rip the ball away from Rochester running back Ethan Rodriguez during the Grizzlies’ 52-0 loss on Friday at Olympic Stadium in Hoquiam.
Tenino 20

Aberdeen 33

Raymond-South Bend 0

Ilwaco 20

Adna 45

Pe Ell-Willapa Valley 0

Montesano 42

Elma 6

Rochester 52

Hoquiam 0

Taholah 6

Chief Leschi 33

Northwest Christian 20

Ocosta 14