2026 important dates

Happy New Year, everyone! Here’s what we know about important dates in the coming year. If you would like your activity or event added to this list, please email michael.wagar@thedailyworld.com.
Dec. 31 – Jan. 1 — New Year’s Eve Beach Bash
Jan. 1 — New Year’s Day
Jan. 1 — Ocean Shores Polar Plunge
Jan 3-4 — Grays Harbor Mounted Posse
Jan. 9 — GGHI Coastal Caucus Legislative Send-Off
Jan. 10 — Rogue Wrestling Attractions – Harbor Havoc
Jan. 10-11 — I-5 Quarter Midgets Winter Blast (auto racing)
Jan. 12 — Hope from Horses
Jan. 17-18 — Urban Unglued
Jan. 17-18 — Boutiques at the Beach Market
Jan. 19 — Martin Luther King, Jr. Day
Jan. 29 – Feb. 2 — Storms & Seafood
Jan. 31 — United Way Black & White Gala
Jan. 31 — Elma Chamber’s 17th Annual Winter Wine Festival
Feb. 9 — Hope from Horses
Feb. 10-11 — Beach Tyme Sewciety
Feb. 13-15 — “Renewed” Antique Show
Feb. 14 — Valentine’s Day
Feb. 14 — Beachcombers’ glass float release begins
Feb. 16 — Presidents’ Day
Feb. 23 — Hope from Horses
Feb. 24 — GGHI Business Forum Lunch
Feb. 28 — Rocking the Ocean Shores Convention Center
March weekends — Mermaid Festival
March 7-8 — Beachcombers and Glass Float Expo
March 9 — Hope from Horses
March 12-15 — Clean and Free by the Sea: “From The Streets To The Beach”
March 14 — Ocosta Booster Club Crab Feed
March 14-15 — 5th Annual Railroad Swap Meet and Train Show
March 20 — First day of Spring
March 20-22 — Razorclam and Seafood Festival
March 20-22 — Grays Harbor Mounted Posse Rodeo
March 23-26 — Wastewater Operators Workshop
March 24 — GGHI Business Forum Lunch with the Mayors
March 28-29 — Commencement Cat Club Cat Show
April 2 — Easter Egg Hunt at Olympic Stadium
April 5 — Easter Sunday
April 11 — Rocky Mountain Elks-Twin Harbors Chapter Big Game Banquet
April 16-17 — Nonprofit Leaders Conference
April 18 — World Class Crab Races, Crab Feed and Derby
April 18-19 — Society for Creative Anachronism
April 24-26 — Creative Memories Scrapbooking
May 1-3 — Grays Harbor Shorebird Festival
May 1-3 — West Region EMS Convention
May 10 — Mother’s Day
May 15 — GGHI Leaders Banquet and Business Recognition Awards
May 15-17 — Jeeps Go Topless for Clean Shores 2026
May 16-17 — Washington State Chili Cookoff 2026 Qualifier
May 23-25 — Rock & Blues Flea Market Festival
May 24 — Day of Remembrance for those lost at sea
May 25 — Memorial Day
June 5-7 — Grays Harbor Festival of Colors
June 6 — Wearable Art Show
June 13-14 — Urban Unglued
June 14 — Flag Day
June 15-July 6 — World Cup matches in Seattle
June 19 — Juneteenth
June 20 — Faith Community Church concert
June 21 — Father’s Day
June 21 — World Music Day
June 26-28 — Sand and Sawdust Festival
June 26-28 — Rusty Scupper’s Pirate Daze
July 3-5 — Big Top Promotions
July 3-5 — Here Comes the Boom Vendor Show
July 4 — Independence Day
July 10-12 — Windrider’s Kite Festival
July 10-12 — McCleary Bear Festival
July 11 — Grays Harbor Youth Athletics Banquet
July 12 — Run Like the Wind run/walk
July 16-18 — Washington State Square Dance Festival
July 24-26 — Hog Wild Festival
July 25 — Emergency Preparedness Expo
July 25 — Ride The Harbor
July 30-Aug 1 — Grays Harbor County Fair (projected)
July 31-Aug 2 — “Renewed” Antique Show at the Beach
Aug. 1-2 — 18th Annual Tuna Classic
Aug. 4 — National Night Out
Aug. 6-9 — Step Ashore XII
Aug. 8-9 — Tokeland Woodfest
Aug. 15 — Summerfest (projected)
Aug. 15-16 — Body and Soul Festival
Aug. 15-16 — Westport Art Festival
Aug. 19-22 — Pacific County Fair
Aug. 22-23 — Annual Driftwood Show and Glass Float Hunt
Sept. 5 — 80th Annual Seafood Festival and Craft Show
Sept. 5 — Loggers Playday
Sept. 7 — Labor Day
Sept. 11 — Westport’s Annual 9/11 Walk To Remember
Sept. 18-20 — 29th Annual 30 Miles Of Junque
Sept. 22 — First day of Autumn
Oct. 3 — Ocean Shores Public Library Author Fair
Oct. 10-11 — Cranberry Festival
Oct. 24 — Pacific County Harvest Festival
Oct. 28 — First Responders Day
Oct. 31 — Halloween
Nov. 11 — Veterans Day
Nov. 26 — Thanksgiving
Dec. 4-5 — Winterfest (projected)
Dec. 4-5 — Christmas in McCleary
Dec. 24 — Christmas Eve
Dec. 25 — Christmas