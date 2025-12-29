2026 important dates

By The Daily World • December 29, 2025 1:30 am
2

Happy New Year, everyone! Here’s what we know about important dates in the coming year. If you would like your activity or event added to this list, please email michael.wagar@thedailyworld.com.

Dec. 31 – Jan. 1 — New Year’s Eve Beach Bash

Jan. 1 — New Year’s Day

Jan. 1 — Ocean Shores Polar Plunge

Jan 3-4 — Grays Harbor Mounted Posse

Jan. 9 — GGHI Coastal Caucus Legislative Send-Off

Jan. 10 — Rogue Wrestling Attractions – Harbor Havoc

Jan. 10-11 — I-5 Quarter Midgets Winter Blast (auto racing)

Jan. 12 — Hope from Horses

Jan. 17-18 — Urban Unglued

Jan. 17-18 — Boutiques at the Beach Market

Jan. 19 — Martin Luther King, Jr. Day

Jan. 29 – Feb. 2 — Storms & Seafood

Jan. 31 — United Way Black & White Gala

Jan. 31 — Elma Chamber’s 17th Annual Winter Wine Festival

Feb. 9 — Hope from Horses

Feb. 10-11 — Beach Tyme Sewciety

Feb. 13-15 — “Renewed” Antique Show

Feb. 14 — Valentine’s Day

Feb. 14 — Beachcombers’ glass float release begins

Feb. 16 — Presidents’ Day

Feb. 23 — Hope from Horses

Feb. 24 — GGHI Business Forum Lunch

Feb. 28 — Rocking the Ocean Shores Convention Center

March weekends — Mermaid Festival

March 7-8 — Beachcombers and Glass Float Expo

March 9 — Hope from Horses

March 12-15 — Clean and Free by the Sea: “From The Streets To The Beach”

March 14 — Ocosta Booster Club Crab Feed

March 14-15 — 5th Annual Railroad Swap Meet and Train Show

March 20 — First day of Spring

March 20-22 — Razorclam and Seafood Festival

March 20-22 — Grays Harbor Mounted Posse Rodeo

March 23-26 — Wastewater Operators Workshop

March 24 — GGHI Business Forum Lunch with the Mayors

March 28-29 — Commencement Cat Club Cat Show

April 2 — Easter Egg Hunt at Olympic Stadium

April 5 — Easter Sunday

April 11 — Rocky Mountain Elks-Twin Harbors Chapter Big Game Banquet

April 16-17 — Nonprofit Leaders Conference

April 18 — World Class Crab Races, Crab Feed and Derby

April 18-19 — Society for Creative Anachronism

April 24-26 — Creative Memories Scrapbooking

May 1-3 — Grays Harbor Shorebird Festival

May 1-3 — West Region EMS Convention

May 10 — Mother’s Day

May 15 — GGHI Leaders Banquet and Business Recognition Awards

May 15-17 — Jeeps Go Topless for Clean Shores 2026

May 16-17 — Washington State Chili Cookoff 2026 Qualifier

May 23-25 — Rock & Blues Flea Market Festival

May 24 — Day of Remembrance for those lost at sea

May 25 — Memorial Day

June 5-7 — Grays Harbor Festival of Colors

June 6 — Wearable Art Show

June 13-14 — Urban Unglued

June 14 — Flag Day

June 15-July 6 — World Cup matches in Seattle

June 19 — Juneteenth

June 20 — Faith Community Church concert

June 21 — Father’s Day

June 21 — World Music Day

June 26-28 — Sand and Sawdust Festival

June 26-28 — Rusty Scupper’s Pirate Daze

July 3-5 — Big Top Promotions

July 3-5 — Here Comes the Boom Vendor Show

July 4 — Independence Day

July 10-12 — Windrider’s Kite Festival

July 10-12 — McCleary Bear Festival

July 11 — Grays Harbor Youth Athletics Banquet

July 12 — Run Like the Wind run/walk

July 16-18 — Washington State Square Dance Festival

July 24-26 — Hog Wild Festival

July 25 — Emergency Preparedness Expo

July 25 — Ride The Harbor

July 30-Aug 1 — Grays Harbor County Fair (projected)

July 31-Aug 2 — “Renewed” Antique Show at the Beach

Aug. 1-2 — 18th Annual Tuna Classic

Aug. 4 — National Night Out

Aug. 6-9 — Step Ashore XII

Aug. 8-9 — Tokeland Woodfest

Aug. 15 — Summerfest (projected)

Aug. 15-16 — Body and Soul Festival

Aug. 15-16 — Westport Art Festival

Aug. 19-22 — Pacific County Fair

Aug. 22-23 — Annual Driftwood Show and Glass Float Hunt

Sept. 5 — 80th Annual Seafood Festival and Craft Show

Sept. 5 — Loggers Playday

Sept. 7 — Labor Day

Sept. 11 — Westport’s Annual 9/11 Walk To Remember

Sept. 18-20 — 29th Annual 30 Miles Of Junque

Sept. 22 — First day of Autumn

Oct. 3 — Ocean Shores Public Library Author Fair

Oct. 10-11 — Cranberry Festival

Oct. 24 — Pacific County Harvest Festival

Oct. 28 — First Responders Day

Oct. 31 — Halloween

Nov. 11 — Veterans Day

Nov. 26 — Thanksgiving

Dec. 4-5 — Winterfest (projected)

Dec. 4-5 — Christmas in McCleary

Dec. 24 — Christmas Eve

Dec. 25 — Christmas

Dec. 31 — New Year’s Eve

3
4