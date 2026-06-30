Grays Harbor College awards 524 credentials

Grays Harbor College celebrated its 95th commencement ceremony Friday evening, awarding 524 credentials to students across a range of academic and workforce programs. Under a steady rain, graduates, families, and friends came together to mark the occasion and celebrate this milestone achievement.

In remarks to the graduating students, GHC President Dr. Carli Schiffner emphasized the collective achievement represented by the class.

“Look around at your fellow graduates. We have carpenters, welders, nurses, medical assistants, business leaders, apprentices, teachers, and forest managers among you,” she said. “You are the future of this region.”

Incoming Student Government President Lisa Getty echoed that message, emphasizing the impact the graduates can have on others.

“You have worked so hard. Your endurance brought you to this very moment,” she said, while encouraging graduates to recognize those who supported them and to carry that spirit forward. “A little of our time, effort, and kindness can create a ripple effect that reaches far beyond what we imagine.”

Among the graduates:

237 students earned Direct Transfer Associate Degrees.

126 students earned high school diplomas/equivalencies.

68 students earned Associate in Applied Science degrees.

57 students earned certificates.

15 students earned Bachelor of Applied Science degrees in Teacher Education, Forest Resource Management, and Organizational Management.

13 students earned Associate in Technology degrees.

8 students earned Associate in Science degrees.

Outstanding Student

Scyeland Hines, who graduated with an Associate in Arts Direct Transfer Agreement, was named Outstanding Student of the Year. Vice President for Learning & Student Success Holly Bringman announced the award, noting Scyeland’s kindness and leadership, saying Scyeland “lifts others up, creates a sense of belonging, and makes our campus a better place.”

The Faculty of the Year award, voted on annually by students, was also announced during the ceremony. Math faculty member Taya Do received this year’s honor. Dr. Schiffner presented the award, praising Do for her “dedication, patience, and genuine care for students.”

After the annual awards were announced, degrees were conferred, beginning with Bachelor of Applied Science graduates, followed by associate degree and high school/equivalency recipients. As the Class of 2026 crossed the stage, they joined nearly a century of alumni who have gone on to strengthen the local community and regional economy.

GHC Class of 2026

Aryssa Aburto, Harmony Adams, Maira Aguilar-Vazquez, Emiliano Alatorre, Aiden Allen, Kaleb Ames, Benjamin Anderson, Ryan Anderson, Ellie Angelovich, Louis Antos, Cassidy Archey, Shelby Arnett, Angela Arreola Contreras, Alan Avalos-Vazquez, Alexzys Avery, Roxa Banks, Isis Barnes, Aliza Barnum, Jairek Barre, Ava Baugher, Madelyn Baugher, Joshua Beals, Grayson Bearden, Lilly Bernhardy, Jennifer Bertapelle, Kennedi Beste, Jillanna Bickford Powell, Cahli Birchard, Ashlyn Black, Lexi Black, Andrea Blanchard, Joshua Blankenship, Allie Borden, Enzo Bork, Joshau Bowe, Dre Bowie, Anneliese Boyle, Nolan Boyle, Landon Braaten, Alexia Bradley, McKenzie Breakfield, Olivia Brock, Dayton David Brookins, Rylee Brooks, JaBron Brooks, Lily Brown, Catrina Brown, Adam Bryant, Justin Bryant, Addison Burgher, Lauren Burgher, Joseph Burkhart, William Burns, Kilie Burr, Paige Busz, Cindy N Camacho, Wesley Gonzalez Camacho, Mary Campbell, Ashley Camus, Auston Caricchio, AnnMarie Carley-Davis, Gwendolyn Carrell, Alyssa Caskey, Aiden Caswell, Kyle Caton, Cameron Chamberlain, Rilyn Channell, Rylee Chapman, Belen Arteaga Chavez, Joy Church, Madison Clark, Emily Comer, Karen Connelly, Yuliana Melissa Gutierrez Cortes, Emerald Costa, McKenzie Cotey, Ashley Cothren, Lilly Crass, Emily Crossan, Maximillian Crow, Sehku Cunningham, Calvin Curio, Noel Cuzdey, Samantha Dahlstrom, Casey Daniels, Meleah Davis, Josephine Davis, Keith Dawson, April Day, Seth Dayton, Julia Decker, Anna Degg, Chloey Deitrick, Caidence Deskins, Neli Diaz, Vyolet Dodson, Finnian Dolton, Nathan Dowler, Madison Drake, Kailey Dudley, Mylee Dunagan, Nevaeh Ekman, Josie Emery, Matthew Ericksen, Karen Escobar, Xavier Espinoza, Oscar Estrada, Cavan Estrada, Luis Farias Estrada, Krystal Fazio, Luca Fazio, Tonya Fister, Brandie Flaherty, Kaitlyn Flaherty, Marisa Frank, Sierra Fuquay, Kenia Galeana-Cruz, Jack Ganzel, Cristal Ramirez Garcia, Erica Garcia, Estefany Garcia, Daniel Garcia, Annette Gerchak, Ryder Gillham, Hailey Girard, Brayden Girard, Gregory Gitchel, Elinor Gladden, Jazmine Goldman, Myah Goldsmith, Sol Gonzalez, Braxton Gozart, Ellie Graham, Emma Green, Kerriann Green, Cha’Tara Green, Jackson Green, Hunter Gutenberger, , Landon Hamblin, Aliya Hammons, Justin Hansen, Parker Harmon, Avery Hayes, Oznea Hayter, Ozzie Hayter, Rylee Hendrickson, Bryson Hendrix, Sara Henry, Gabriel Hensley, Lucas Henson, Jaden Herwick, Scyeland Hines, Maybelle Hobucket, Jillian Hodel, Caleb Holland, Kaitlyn Holland, Hailey Holloway, Peyton Holt, Dia Hood, Madison Hover, Paislee Hurley, Noble Hyde, Joeleanne Hyde, Derek Hyde, , Jazive Infante, Mariah Jackson, Erica Jackson, Kiayra James, James Jenkins, Josh Jensen, Kristy Jerles, Azuzena Jimenez, Zoey Johnson, Lily Johnson, Elliott Jolley, Claire Jones, Caden Jones, David Jones, Zander Jump, Madeline Kaivo-Houlton, Sadie Kalich, Seth Kegley, Marlene Kemp, Sophie King, Kallie Knutson, Megan Kongbouakhay, Debra Koonrad, Holly Kramer, Kacee Kruger, Emily Kuntz, Chloe LaBelle, Daniel Lafontaine, Timothy Lane, Aliisa Lapacek, Christian Larrosa, Christian Larrosa, Robyn Lavin, Keenan Leach, Sasha Leatherman, Zachary Leavitt, Sang Lee, Damaris Zeferino Leon, Brenacia Lewis, Judith Light, Alex Long, Jose Lopez Lopez, Eliott Loveall, Hadley Lowery, Mary-Jeanne Indalecio Loza, Daniel Luke, Julianna Lynch, Aleigha Macdonald, Nettie Mail, Valentine Makenzie, Eric Maki, Kingston Maneman, Haylee Maners, Kandis Martin, Alexander Martinez, , Althea McKellips, Logan McMinn, Joshua McNeil, Alyssa Medina, Colin Meeks, Isabella Melville, Zayra Meza-Perez, Rickie Milbourn, David Miramontes, Brolin Mitchell, Patricia Moore, Maria Lopez Morales, Sheila Morgan, Koltan Morrow, Lola Moseley, Jayden Moudry, Robert Mougous, Rae Mounts, Cheyenne Navarrete, Macy Nelson, Azrielle Neva, Roslind Newbill, Trevon Nichols, Cole Niemi, Anna O’Conner, Jameson O’Dell, Natalie O’Hagan, Sarah O’Hagan, Macenzie Osborne-Hansen, Shirley Owens, Gabriel Parks, Orion Pate, Toby Patterson, Arjay Pearson, Juliet Perez, Anna Perkins, Kelsie Perkinson, Brylee-Jo Perron, Quinton Perry, Sierra Peterson, Gabrial Peterson, Tasha Philpot, Ava Pine-Isaksen, Keith Pitts, Justin Inoan Pop, Frederick Pope, Alexander Posada, Stephanie Price, Katelyn Pryor, Amy Putman, Gabriela Quezada Rodriguez, Clara Quigg, Owen Rabey, Cristian Martinez Ramirez, Liz Martinez Ramirez, Oscar Juarez Ramos, Linda Ramsdell, Jennifer Ramsey, Jaxxon Raska, Alyvea Rasmussen, Xanto Raya, Samantha Rayment, Adolfo Rebollosa, Yoselin Diaz Recinos, Holly Reed, Rick Richardson, Samantha Richart, Tiffany Rinke, Sofia López Rivadeneira, Ella Roberts, Trista Rockwood, Rachael Rogan, Kylie Rogers, Frida Romo Mena, Riley Rosetta, Lisa Rounsivill, Kenzie Rucker, Bella Ruddell, Janet Cardona Ruedas, Guadalupe Aguilar Ruiz, Brody Rustemeyer, Ronin Rutzer, Jenessa Sackrider, Payden Sadler, Hailey Sadler, Justis Sadler, Adam Saltzman, Charli Sampson- Eastman, Ayhdn Sauer, Kayden Scaparo, Georgina Scarberry, Colton Scheel, Hannah Schlesser, Ava Schrader, Ryker Scott, Jaelynn Scott, Brooke Scramlin, Corvin Sedra, William Sepich, Ethan Shaddox, Desiree Shedd, Lynsie Sheffield, Lindsey Sherman, Isaac Shields, Rachel Simbe, Kaelyn Sison, Vyra Sith, Anne Faith Siy, Mackenzie Skye, Lilly Sleep, Riot Smith, Tara Smith, Blaine Smith, Brooklyn Snodgrass, Immanuel Soboleff, Madeline Sorensen, Jose Luis Soto-Lopez, John Southard, Alexandria Stamper, Lexi Stamper, Tucker Stecher, Bailey Stevens, Nadine Stewart, Gina Stinson, Emma Stohrer, Danilyn Stoner, Kevin Strange, Hayden Sweet, Noah Taylor, Kristin Temaj-Juarez, Miranda Tiekamp, Johnny Tighe, Caleb Tilford, Rian Tingwall, Crystyl Toby, Adam Turpin, Jamie Twombly, Sky Upham, Korey Urlacher, Madeline Valentine, James Vandel, Phillip VanDyke, Ana Vargas, Jace Varner, Zane Vaughn, Emmanuel Venegas, Daisy Vessey, Niena Vilischar, Destiny Vinson, Bentley Warne, Sarah Jean Weist, Hannah Westgard, Natalie Wharton, Justin Whitaker, Cayleigh White, Catlin Wickoren, Ethan Williams, Ian Williams, Faith Wilson, Madison Winter, Cedar Wood, Jayci Woodman, Jacqueline Cheryl Woods, Hailee Wright, Leila Wright, Andrew Wright, Alyssa Yakovich, William Yee, Topanga Zamora, , Dolores Zelepuza, Maya Zoaui.