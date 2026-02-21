Twin Harbors Prep Scoreboard for Friday, Feb. 20, 2026

XXX
PREP WRESTLING
State-title hopes still alive for 26 Twin Harbor athletes
A total of 26 Twin Harbors prep wrestlers advanced to the quarterfinal round of their respective weight classes after Day 1 of the Mat Classic XXXVII state-championship tournament on Friday at the Tacoma Dome.
Local wreslters advancing to Saturday’s quarterfinals are as follows:
Aberdeen
Boys: Jimmie Gertson, Ryder Lessard, Landon Hamblin
Girls: Xela Kowoosh
Elma
Boys: Aidyn Johnson, Bryston Crawford, Connor Olson, Levi Russell, Luis Torres, Troy Rupe, Xavier Espinoza (defending state champ)
Girls: Felicia MacLean, Taylor Nesmith
Hoquiam
Boys: Junior Balagot, Kingston Case
Girls: Emily Brodhead, Meribel Mazariegos
Montesano
Boys: Finley Ekerson, Gage Stutesman, Titus Eaton
Girls: Ashley Ihde
Raymond-South Bend
Girls: Nina Sirbun
Ocosta
Boys: Logan Rutzer, Ronin Rutzer
Willapa Valley
Boys: Lucas Swogger
North Beach
Girls: Abygail Buck
BOYS PREP BASKETBALL
1B District 4 Elimination games
Naselle 59
Taholah 64
(Taholah advances to winner to state, loser out game against Columbia Adventist at 6:30 p.m. Saturday at Montesano High School)
Ocosta 41
Columbia Adventist 55
(Ocosta’s Sonny Beard has double-double with 16 points, 13 rebounds in season-ending loss to Kodiaks)