Twin Harbors Prep Scoreboard for Friday, Feb. 20, 2026

State-title hopes alive for 26 locals at Mat Classic; Taholah advances; Ocosta’s season ends

February 21, 2026 1:30 am
PHOTO BY SUE MICHALAK BUDSBERG Montesano’s Alex Salstrom (facing) wrestles Blane’s Matt Campion during a 138-pound match at the 1A Mat Classic state-wrestling tournament on Friday at the Tacoma Dome.
PHOTO BY SUE MICHALAK BUDSBERG Montesano’s Alex Salstrom (facing) wrestles Blane’s Matt Campion during a 138-pound match at the 1A Mat Classic state-wrestling tournament on Friday at the Tacoma Dome.

XXX

~~~

PREP WRESTLING

State-title hopes still alive for 26 Twin Harbor athletes

A total of 26 Twin Harbors prep wrestlers advanced to the quarterfinal round of their respective weight classes after Day 1 of the Mat Classic XXXVII state-championship tournament on Friday at the Tacoma Dome.

Local wreslters advancing to Saturday’s quarterfinals are as follows:

Aberdeen

Boys: Jimmie Gertson, Ryder Lessard, Landon Hamblin

Girls: Xela Kowoosh

Elma

Boys: Aidyn Johnson, Bryston Crawford, Connor Olson, Levi Russell, Luis Torres, Troy Rupe, Xavier Espinoza (defending state champ)

Girls: Felicia MacLean, Taylor Nesmith

Hoquiam

Boys: Junior Balagot, Kingston Case

Girls: Emily Brodhead, Meribel Mazariegos

Montesano

Boys: Finley Ekerson, Gage Stutesman, Titus Eaton

Girls: Ashley Ihde

Raymond-South Bend

Girls: Nina Sirbun

Ocosta

Boys: Logan Rutzer, Ronin Rutzer

Willapa Valley

Boys: Lucas Swogger

North Beach

Girls: Abygail Buck

~~~

PHOTO BY MATT RUMBLES Taholah guard Hunter Crossguns (0) defends Naselle’s Gus Burkhalter during the Chitwhins’ 64-59 victory in a 1B District 4 elimination game on Friday at Raymond High School.

PHOTO BY MATT RUMBLES Taholah guard Hunter Crossguns (0) defends Naselle’s Gus Burkhalter during the Chitwhins’ 64-59 victory in a 1B District 4 elimination game on Friday at Raymond High School.

BOYS PREP BASKETBALL

1B District 4 Elimination games

Naselle 59

Taholah 64

(Taholah advances to winner to state, loser out game against Columbia Adventist at 6:30 p.m. Saturday at Montesano High School)

~~~

Ocosta 41

Columbia Adventist 55

(Ocosta’s Sonny Beard has double-double with 16 points, 13 rebounds in season-ending loss to Kodiaks)