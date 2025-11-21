Five Aberdeen Bobcats named to EvCo all-league football First Team

Five Aberdeen Bobcats were named to the First Team as the 2A Evergreen Conference announced its all-league team for the 2025 season.
Junior quarterback Mason Hill was named as a First Team offensive player after completing 116-of-184 passes for 1,420 yards with nine touchdowns to two interceptions. Hill finished the season with a 98.6 quarterback rating.
Joining Hill on the First Team offense was senior receiver Gabe Matthews, who caught 28 passes for 443 yards and a touchdown, this season.
Matthews was also named as the league’s Second Team kicker/punter.
Bobcats senior defenders Cole Nylander, Riley Wixson and Luke Martin were named as First Team defenders.
Nylander was named as a defensive lineman, Wixson as a linebacker and Martin, a safety, as a defensive back.
Bobcats offensive lineman Jaydon Gladson and Carter Kolodzie, running back Micah Schroeder, wide receiver/defensive back Adonis Hammonds, tight end Ryder Creamer and linebacker Sam Schreiber were named to the league’s Second Team.
The complete all-league team is as follows:
2025 2A Evergreen All-League Football Team
MVP: Wyatt Hoffman, soph., W.F. West
Offensive MVP: Peyton Davis, sr., Tumwater
Defensive MVP: Grady Wall, jr., Tumwater
First Team
Offensive Line: Max Whitehall, sr., Black Hills; Jorge Leal, sr., Centralia; Konrad Blake, jr., Tumwater; Vann Hannukaine, sr., Tumwater; Peyton Santiago, sr., W.F. West.
Quarterback: Mason Hill, jr., Aberdeen.
Running Back: Tyler Briscoe, jr., Tumwater; Grady Wall, jr., Tumwater; Miles Martin, sr., W.F. West.
Wide Receiver: Gabe Matthews, sr., Aberdeen; Connor Coleman, sr., W.F. West.
Tight End: Evan Baxter, sr., Tumwater.
Defensive Line: Cole Nylander, sr., Aberdeen; Landon Anchors, jr., Tumwater; Vann Hannukaine, sr., Tumwater; Miles Martin, sr., W.F. West.
Linebacker: Riley Wixson, sr., Aberdeen; Blake Heryford, sr., Tumwater; Gavin Kaikkonen, jr., Tumwater; Ayden Jacobson, jr., W.F. West.
Defensive Back: Luke Martin, sr., Aberdeen; Jess Bender, sr., Black Hills; Ethan Bello, jr., Tumwater; Wyatt Chase, sr., Tumwater.
Kicker: Grady Wall, jr., Tumwater.
Punter: Jaxon Budd, sr., Tumwater.
Second Team
Offensive Line: Jayden Gladson, sr., Aberdeen; Carter Kolodize, sr., Aberdeen; Ethan Marson, so., Tumwater; Cody Schwarz, so., W.F. West; Hudson McCallum, jr., W.F. West.
Quarterback: Jaxon Budd, sr., Tumwater.
Running Back: Micah Schroeder, sr., Aberdeen; Marshal Orona, so., Black Hills; Malcolm Tukes, sr., Centralia.
Wide Receiver: Adonis Hammonds, sr., Aberdeen; Jalen Amoroso, fr., W.F. West.
Tight End: Ryder Creamer, sr., Aberdeen.
Defensive Line: Matthew Johnson, sr., Black Hills; Max Whitehall, sr., Black Hills; Sam Whitehall, sr., Centralia; Nathan Salas, sr., Tumwater; Grady Oien, sr., W.F. West; Josh Vigre, jr., W.F. West.
Linebacker: Sam Schreiber, jr., Aberdeen; Marshal Orona, so., Black Hills; Riley Carter, sr., W.F. West.
Defensive Back: Adonis Hammonds, sr., Aberdeen; Tyler Briscoe, jr., Tumwater; Charlie Crawford, sr., Tumwater.
Kicker/Punter: Gabe Matthews, sr., Aberdeen.
Honorable Mention
Aberdeen: Waylon Palmer, jr., DB; Land’n Purdy, jr.; OL; Sam Schreiber, jr., RB; Riley Wixson, sr., RB.
Centralia: Colton Crow, soph., OL; Bubba Coronel, soph.; OL; Owen Swerp, sr., TE; Bill Volavola, soph., DE.
Black Hills: Tyson Creekpaum, jr., TE; Jacob Langan, soph., OL; Cooper Parkinson, sr., DB; Elijah Simpson, sr., DL; Jake Tinsley, jr., RB.
Tumwater: Jayden Hinchcliffe, jr., RB; Mason Houskeeper, sr., DL; Nate Lowery, jr., OL; Gabe Millard, soph., WR; Rowdy Read, sr., OL.