Five Aberdeen Bobcats named to EvCo all-league football First Team

Hill, Matthews named First Team offense; Nylander, Wixson, Martin for defense

By Ryan Sparks • November 21, 2025 3:30 am
DAILY WORLD FILE PHOTO Aberdeen linebacker Riley Wixson (11), seen here in a file photo, was one of five Bobcats named to the 2025 2A Evergreen Conference All-League Football First Team.
Five Aberdeen Bobcats were named to the First Team as the 2A Evergreen Conference announced its all-league team for the 2025 season.

Junior quarterback Mason Hill was named as a First Team offensive player after completing 116-of-184 passes for 1,420 yards with nine touchdowns to two interceptions. Hill finished the season with a 98.6 quarterback rating.

Joining Hill on the First Team offense was senior receiver Gabe Matthews, who caught 28 passes for 443 yards and a touchdown, this season.

Matthews was also named as the league’s Second Team kicker/punter.

DAILY WORLD FILE PHOTO Aberdeen quarterback Mason Hill

Bobcats senior defenders Cole Nylander, Riley Wixson and Luke Martin were named as First Team defenders.

Nylander was named as a defensive lineman, Wixson as a linebacker and Martin, a safety, as a defensive back.

Bobcats offensive lineman Jaydon Gladson and Carter Kolodzie, running back Micah Schroeder, wide receiver/defensive back Adonis Hammonds, tight end Ryder Creamer and linebacker Sam Schreiber were named to the league’s Second Team.

The complete all-league team is as follows:

DAILY WORLD FILE PHOTO Aberdeen defensive lineman Cole Nylander

2025 2A Evergreen All-League Football Team

MVP: Wyatt Hoffman, soph., W.F. West

Offensive MVP: Peyton Davis, sr., Tumwater

Defensive MVP: Grady Wall, jr., Tumwater

First Team

Offensive Line: Max Whitehall, sr., Black Hills; Jorge Leal, sr., Centralia; Konrad Blake, jr., Tumwater; Vann Hannukaine, sr., Tumwater; Peyton Santiago, sr., W.F. West.

Quarterback: Mason Hill, jr., Aberdeen.

Running Back: Tyler Briscoe, jr., Tumwater; Grady Wall, jr., Tumwater; Miles Martin, sr., W.F. West.

Wide Receiver: Gabe Matthews, sr., Aberdeen; Connor Coleman, sr., W.F. West.

Tight End: Evan Baxter, sr., Tumwater.

Defensive Line: Cole Nylander, sr., Aberdeen; Landon Anchors, jr., Tumwater; Vann Hannukaine, sr., Tumwater; Miles Martin, sr., W.F. West.

Linebacker: Riley Wixson, sr., Aberdeen; Blake Heryford, sr., Tumwater; Gavin Kaikkonen, jr., Tumwater; Ayden Jacobson, jr., W.F. West.

Defensive Back: Luke Martin, sr., Aberdeen; Jess Bender, sr., Black Hills; Ethan Bello, jr., Tumwater; Wyatt Chase, sr., Tumwater.

Kicker: Grady Wall, jr., Tumwater.

Punter: Jaxon Budd, sr., Tumwater.

DAILY WORLD FILE PHOTO Aberdeen safety Luke Martin

Second Team

Offensive Line: Jayden Gladson, sr., Aberdeen; Carter Kolodize, sr., Aberdeen; Ethan Marson, so., Tumwater; Cody Schwarz, so., W.F. West; Hudson McCallum, jr., W.F. West.

Quarterback: Jaxon Budd, sr., Tumwater.

Running Back: Micah Schroeder, sr., Aberdeen; Marshal Orona, so., Black Hills; Malcolm Tukes, sr., Centralia.

Wide Receiver: Adonis Hammonds, sr., Aberdeen; Jalen Amoroso, fr., W.F. West.

Tight End: Ryder Creamer, sr., Aberdeen.

Defensive Line: Matthew Johnson, sr., Black Hills; Max Whitehall, sr., Black Hills; Sam Whitehall, sr., Centralia; Nathan Salas, sr., Tumwater; Grady Oien, sr., W.F. West; Josh Vigre, jr., W.F. West.

Linebacker: Sam Schreiber, jr., Aberdeen; Marshal Orona, so., Black Hills; Riley Carter, sr., W.F. West.

Defensive Back: Adonis Hammonds, sr., Aberdeen; Tyler Briscoe, jr., Tumwater; Charlie Crawford, sr., Tumwater.

Kicker/Punter: Gabe Matthews, sr., Aberdeen.

Honorable Mention

Aberdeen: Waylon Palmer, jr., DB; Land’n Purdy, jr.; OL; Sam Schreiber, jr., RB; Riley Wixson, sr., RB.

Centralia: Colton Crow, soph., OL; Bubba Coronel, soph.; OL; Owen Swerp, sr., TE; Bill Volavola, soph., DE.

Black Hills: Tyson Creekpaum, jr., TE; Jacob Langan, soph., OL; Cooper Parkinson, sr., DB; Elijah Simpson, sr., DL; Jake Tinsley, jr., RB.

Tumwater: Jayden Hinchcliffe, jr., RB; Mason Houskeeper, sr., DL; Nate Lowery, jr., OL; Gabe Millard, soph., WR; Rowdy Read, sr., OL.

W.F. West: Holden Kunz, jr., WR; Graysen Serl, sr., WR/DB.

DAILY WORLD FILE PHOTO Aberdeen wide receiver Gabe Matthews

