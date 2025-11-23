Aberdeen’s Lessard named to 2A EvCo First Team as a defender

Aberdeen’s Hana Lessard was named to the First Team of the 2025 2A Evergreen All-Conference Girls Soccer Team.
Lessard was a standout for a young Aberdeen squad this season, leading the Bobcats back line in just her sophomore season.
For her efforts, Lessard was named to the league’s First Team as a defender.
Aberdeen sophomore midfielder Kennedy Kolodzie and sophomore defender Kendalynn Garman were both named to the league’s Second Team.
Lessard was also named Aberdeen’s Team MVP at the Bobcats’ team-awards banquet.
Shay Dunlap was named the team’s Offensive MVP, Garman was named Defensive MVP, Klementine Servellon won the Hustle Award, Cecia Petersen was named Most Improved Player and Miley Anderson as Team Captain.
The full 2A EvCo all-league list and Aberdeen team awards are as follows:
2025 2A Evergreen All-Conference Girls Soccer Team
Player of the Year: Kayla Pope, sr., Tumwater
Offensive Player of the Year: Sophie Boatright, sr., Tumwater
Defensive Player of the Year: Elizabeth Mittge, sr., W.F. West
Goalkeeper of the Year: Charlee Nelson, jr., W.F. West
Coaching Staff of the Year: Black Hills
Team Sportsmanship Award: Shelton
First Team
Forwards: Kennedy Riedl, sr., Tumwater; Ashlen Gruginski, jr., W.F. West; Ella Jarmin, sr., Black Hills.
Midfielders: Cassidy Hedin, sr., Tumwater; Wyatt Rogerson, sr., W.F. West; Izzy Teeter, soph., W.F. West; Kirsten Beaulieu, sr., Black Hills; Cyndal Sills, jr., Centralia; Trinity Smith, sr., Centralia.
Defenders: Chloe Foos, sr., Tumwater; Sienna Perry, fr., Black Hills; Eva Parker, sr., Black Hills; Jayden Krogness, jr., Centralia; Hana Lessard, soph., Aberdeen.
Goalkeeper: Wendy Ferrel, sr., Tumwater.
Second Team
Forwards: Brielle Clark, soph., Tumwater; Lauren Kelley, sr., W.F. West; Hailey Moxham, jr., Black Hills.
Midfielders: Brynn Carson, fr., Tumwater; Reese Mishler, sr., W.F. West; Marlie Voorhies, jr., Black Hills; Makenna Horst, sr., Centralia; Kennedy Kolodzie, soph., Aberdeen; Adell Anderson, jr., Shelton.
Defenders: Jenna Graves, jr., Tumwater; Violet Ratkie, sr., W.F. West; Brooklyn Miner, jr., Black Hills; Dina Silva, jr., Centralia; Kendalynn Garman, soph., Aberdeen.
Goalkeeper: Angela Gibbs, sr., Black Hills.
Honorable Mention
Aberdeen: Miley Anderson, sr., forward; Klemintine Servellon, fr., defender; Shay Dunlap, soph., forward.
Black Hills: Ella McNair, fr., midfielder; Natalie Jarmin, fr., midfielder.
Centralia: Eva Reinitz, jr., forward; Emma Ferch, soph., midfielder; Nena Venegas, sr., goalkeeper.
Shelton: Amaya Carrion, sr., forward; Kya Kline, soph., midfielder.
Tumwater: Juliette Cash, sr., defender; Emery Schmidt, jr., midfielder.
W.F. West: Kenley Fragner, jr., defender; Eden Hornby, sr., defender; Lucy Hornby, soph., defender.
Aberdeen Team Awards
Varsity
Team MVP: Hana Lessard
Offensive MVP: Shay Dunlap
Defensive MVP: Kendalynn Garman
Hustle Award: Klemintine Servellon
Most Improved Player: Cecia Petersen
Team Captain: Miley Anderson
Varsity Letterwinners: Miley Anderson, Joie Mayberry, Lila Ericksen, Valeria Aguilar, Alyssa Caskey, Anni Devine, Arani Torres, Sawyer Shoemaker, Nataly Barragan, Shay Dunlap, Kendalynn Garman, Kennedy Kolodzie, Hana Lessard, Kenadee Baller, Xela Kowoosh, Iza Frye, Klemintine Servellon, Cesia Petersen.
Junior Varsity
Co-Team MVP: Ana Lopez, Annalee Mendez
Hustle Award: Naomi Venegas
Most Improved Player: Lucy Matthews
Junior Varsity Letterwinners: Celia Madril, Marisol Lewis, Lucy Matthews, Lilli Shipman, Isaura Palacios, Reaghan Madison, Lynny Madison, Ana Lopez, Evelyn Avila, Annalee Mendez, Aixa Bravo, Naomi Venegas, Macey Wallin.
Scholar Athletes
Top Scholar Award: Kennedy Kolodzie, Hana Lessard, Lyndon Madison, Macey Wallin, Naomi Palacios.
Scholar Athlete Awards: Miley Anderson, Lila Ericksen, Celia Madril, Lilli Shipman, Sawyer Shoemaker, Arani Torres, Kenadee Baller, Hana Lessard, Kennedy Kolodzie, Kendalynn Garman, Shay Dunlap, Naomi Venegas, Iza Frye, Xela Kowoosh, Cesia Petersen, Klemintine, Servellon, Evelyn Avila, Aixa Bravo, Ana Lopez, Lyndon Madison, Reaghan Madison, Annalee Mendez, Macey Wallin.