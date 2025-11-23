Aberdeen’s Lessard named to 2A EvCo First Team as a defender

Bobcats Kolodzie, Garman named to Second Team; Lessard also named Team MVP

By Ryan Sparks • November 23, 2025 5:00 am
DAILY WORLD FILE PHOTO Aberdeen defender Hana Lessard (17) was named to the 2A Evergreen All-Conference First Team for the 2025 season.

Aberdeen’s Hana Lessard was named to the First Team of the 2025 2A Evergreen All-Conference Girls Soccer Team.

Lessard was a standout for a young Aberdeen squad this season, leading the Bobcats back line in just her sophomore season.

For her efforts, Lessard was named to the league’s First Team as a defender.

Aberdeen sophomore midfielder Kennedy Kolodzie and sophomore defender Kendalynn Garman were both named to the league’s Second Team.

Lessard was also named Aberdeen’s Team MVP at the Bobcats’ team-awards banquet.

Shay Dunlap was named the team’s Offensive MVP, Garman was named Defensive MVP, Klementine Servellon won the Hustle Award, Cecia Petersen was named Most Improved Player and Miley Anderson as Team Captain.

The full 2A EvCo all-league list and Aberdeen team awards are as follows:

2025 2A Evergreen All-Conference Girls Soccer Team

Player of the Year: Kayla Pope, sr., Tumwater

Offensive Player of the Year: Sophie Boatright, sr., Tumwater

Defensive Player of the Year: Elizabeth Mittge, sr., W.F. West

Goalkeeper of the Year: Charlee Nelson, jr., W.F. West

Coaching Staff of the Year: Black Hills

Team Sportsmanship Award: Shelton

First Team

Forwards: Kennedy Riedl, sr., Tumwater; Ashlen Gruginski, jr., W.F. West; Ella Jarmin, sr., Black Hills.

Midfielders: Cassidy Hedin, sr., Tumwater; Wyatt Rogerson, sr., W.F. West; Izzy Teeter, soph., W.F. West; Kirsten Beaulieu, sr., Black Hills; Cyndal Sills, jr., Centralia; Trinity Smith, sr., Centralia.

Defenders: Chloe Foos, sr., Tumwater; Sienna Perry, fr., Black Hills; Eva Parker, sr., Black Hills; Jayden Krogness, jr., Centralia; Hana Lessard, soph., Aberdeen.

Goalkeeper: Wendy Ferrel, sr., Tumwater.

Second Team

Forwards: Brielle Clark, soph., Tumwater; Lauren Kelley, sr., W.F. West; Hailey Moxham, jr., Black Hills.

Midfielders: Brynn Carson, fr., Tumwater; Reese Mishler, sr., W.F. West; Marlie Voorhies, jr., Black Hills; Makenna Horst, sr., Centralia; Kennedy Kolodzie, soph., Aberdeen; Adell Anderson, jr., Shelton.

Defenders: Jenna Graves, jr., Tumwater; Violet Ratkie, sr., W.F. West; Brooklyn Miner, jr., Black Hills; Dina Silva, jr., Centralia; Kendalynn Garman, soph., Aberdeen.

Goalkeeper: Angela Gibbs, sr., Black Hills.

Honorable Mention

Aberdeen: Miley Anderson, sr., forward; Klemintine Servellon, fr., defender; Shay Dunlap, soph., forward.

Black Hills: Ella McNair, fr., midfielder; Natalie Jarmin, fr., midfielder.

Centralia: Eva Reinitz, jr., forward; Emma Ferch, soph., midfielder; Nena Venegas, sr., goalkeeper.

Shelton: Amaya Carrion, sr., forward; Kya Kline, soph., midfielder.

Tumwater: Juliette Cash, sr., defender; Emery Schmidt, jr., midfielder.

W.F. West: Kenley Fragner, jr., defender; Eden Hornby, sr., defender; Lucy Hornby, soph., defender.

~~~

Aberdeen Team Awards

Varsity

Team MVP: Hana Lessard

Offensive MVP: Shay Dunlap

Defensive MVP: Kendalynn Garman

Hustle Award: Klemintine Servellon

Most Improved Player: Cecia Petersen

Team Captain: Miley Anderson

Varsity Letterwinners: Miley Anderson, Joie Mayberry, Lila Ericksen, Valeria Aguilar, Alyssa Caskey, Anni Devine, Arani Torres, Sawyer Shoemaker, Nataly Barragan, Shay Dunlap, Kendalynn Garman, Kennedy Kolodzie, Hana Lessard, Kenadee Baller, Xela Kowoosh, Iza Frye, Klemintine Servellon, Cesia Petersen.

Junior Varsity

Co-Team MVP: Ana Lopez, Annalee Mendez

Hustle Award: Naomi Venegas

Most Improved Player: Lucy Matthews

Junior Varsity Letterwinners: Celia Madril, Marisol Lewis, Lucy Matthews, Lilli Shipman, Isaura Palacios, Reaghan Madison, Lynny Madison, Ana Lopez, Evelyn Avila, Annalee Mendez, Aixa Bravo, Naomi Venegas, Macey Wallin.

Scholar Athletes

Top Scholar Award: Kennedy Kolodzie, Hana Lessard, Lyndon Madison, Macey Wallin, Naomi Palacios.

Scholar Athlete Awards: Miley Anderson, Lila Ericksen, Celia Madril, Lilli Shipman, Sawyer Shoemaker, Arani Torres, Kenadee Baller, Hana Lessard, Kennedy Kolodzie, Kendalynn Garman, Shay Dunlap, Naomi Venegas, Iza Frye, Xela Kowoosh, Cesia Petersen, Klemintine, Servellon, Evelyn Avila, Aixa Bravo, Ana Lopez, Lyndon Madison, Reaghan Madison, Annalee Mendez, Macey Wallin.