Aberdeen’s Knutson named to 2A EvCo Volleyball First Team for second straight season

Aberdeen’s Sophia Knutson was named to the 2A Evergreen Conference First Team for the second time in her prep career as the league annouced its all-conference team for the 2025 season.
Knutson, a junior libero, earned a spot on the top squad for the second consecutive season as one of the league’s top backcourt defenders.
Aberdeen senior outside hitter Maddi Ritter earned Second Team honors while defensive specialist Daniela Alvarez-Oropeza and setter Mia Hallak were named as all-league Honorable Mentions.
The complete all-league team is as follows:
2025 2A Evergreen Conference All-League Football Team
MVP: Tove Hugus, sr., Tumwater
Coach of the Year: Aubrey Cardoza, Shelton
First Team
Paige Henderson, sr., Tumwater; Lalie Betschart, sr., Tumwater; Lily Worthen, jr., Black Hills; Alexa Davidson, sr., Shelton; McKenna Smith, sr., Centralia; Sophia Knutson, jr., Aberdeen; Ariana Wheaton, sr., W.F. West.
Second Team
Kay Kay Malroy, jr., Tumwater; Bailey Broeker, sr., Tumwater; Chiara Capezio, sr., Black Hills; Oralia Mike, sr., Black Hills; Cassandra Tyler, jr., Shelton; Gia Thompson, fr., Shelton; Makenzie Erickson, sr., Centralia; Maddi Ritter, sr., Aberdeen.
Honorable Mention
Daniela Alvarez-Oropeza, jr., Aberdeen; Mia Hallak, jr., Aberdeen; Tyler Venable, jr., Black Hills; Emma Thompson, sr., Black Hills; Kendyl Guenther, jr., Centralia; Brooklyn Sprague, sr., Centralia; Abigaillynn Fauula, sr., Shelton; Kaedince Garlinghouse, sr., Shelton; Chloe Henderson, sr., Tumwater; Lauren Montoya-Kilmer, soph., Tumwater; Emma McGreal, jr., W.F. West; Paige Duncan, jr., W.F. West.