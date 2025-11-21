Aberdeen’s Knutson named to 2A EvCo Volleyball First Team for second straight season

Ritter named to Second Team

By Ryan Sparks • November 21, 2025 3:30 am
PHOTO BY FOREST WORGUM Aberdeen libero Sophia Knutson, seen here in a file photo, was named to the 2A Evergreen Conference First Team for the 2025 season.
Aberdeen’s Sophia Knutson was named to the 2A Evergreen Conference First Team for the second time in her prep career as the league annouced its all-conference team for the 2025 season.

Knutson, a junior libero, earned a spot on the top squad for the second consecutive season as one of the league’s top backcourt defenders.

Aberdeen senior outside hitter Maddi Ritter earned Second Team honors while defensive specialist Daniela Alvarez-Oropeza and setter Mia Hallak were named as all-league Honorable Mentions.

The complete all-league team is as follows:

2025 2A Evergreen Conference All-League Football Team

MVP: Tove Hugus, sr., Tumwater

Coach of the Year: Aubrey Cardoza, Shelton

First Team

Paige Henderson, sr., Tumwater; Lalie Betschart, sr., Tumwater; Lily Worthen, jr., Black Hills; Alexa Davidson, sr., Shelton; McKenna Smith, sr., Centralia; Sophia Knutson, jr., Aberdeen; Ariana Wheaton, sr., W.F. West.

Second Team

Kay Kay Malroy, jr., Tumwater; Bailey Broeker, sr., Tumwater; Chiara Capezio, sr., Black Hills; Oralia Mike, sr., Black Hills; Cassandra Tyler, jr., Shelton; Gia Thompson, fr., Shelton; Makenzie Erickson, sr., Centralia; Maddi Ritter, sr., Aberdeen.

Honorable Mention

Daniela Alvarez-Oropeza, jr., Aberdeen; Mia Hallak, jr., Aberdeen; Tyler Venable, jr., Black Hills; Emma Thompson, sr., Black Hills; Kendyl Guenther, jr., Centralia; Brooklyn Sprague, sr., Centralia; Abigaillynn Fauula, sr., Shelton; Kaedince Garlinghouse, sr., Shelton; Chloe Henderson, sr., Tumwater; Lauren Montoya-Kilmer, soph., Tumwater; Emma McGreal, jr., W.F. West; Paige Duncan, jr., W.F. West.