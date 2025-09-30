Death Notices

Patricia Sargant
Patricia Ann Sargant, a 78-year-old resident of Westport, died at home Tuesday, Sept. 23, 2025.
Cremation arrangements are by Harrison Family Mortuary.
Jean Druzianich
Former Aberdeen resident Jean Lavelle Druzianich died in Bellevue Thursday, Sept. 22, 2025 at the age of 99.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.
Irene Wentworth
Oakville resident Irene Nora Wentworth died Wednesday, Sept. 24, 2025 at Providence St. Peter Hospital in Olympia at the age of 93.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.