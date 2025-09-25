Death Notices

Sally Scarvie
Hoquiam resident Sally E. Scarvie died Wednesday, Sept. 17, 2025, at home. She was 65.
She had worked as a bookkeeper in the healthcare industry.
Arrangements are pending at the Coleman Mortuary in Hoquiam.
Angela Menz
Angela Mary Menz, a resident of Aberdeen for over 23 years, died Saturday, Sept. 20, 2025, at Three Rivers Care Center in Centralia. She was 86.
A service is being planned and will be announced later.
Arrangements are by the Coleman Mortuary
Roger Loring
Roger Francis Loring of Aberdeen died at Harbor Regional Health Community Hospital on Thursday, Sept. 18, 2025, at the age of 72.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.
Orville Wiseman
Aberdeen resident Orville Rupp Wiseman died Friday, Sept. 19, 2025, at Harbor Regional Health and Rehabilitation Center in Aberdeen. He was 90.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.