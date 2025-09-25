Death Notices

Sally Scarvie, Angela Menz, Roger Loring, Orville Wiseman

Sally Scarvie

Hoquiam resident Sally E. Scarvie died Wednesday, Sept. 17, 2025, at home. She was 65.

She had worked as a bookkeeper in the healthcare industry.

Arrangements are pending at the Coleman Mortuary in Hoquiam.

Angela Menz

Angela Mary Menz, a resident of Aberdeen for over 23 years, died Saturday, Sept. 20, 2025, at Three Rivers Care Center in Centralia. She was 86.

A service is being planned and will be announced later.

Arrangements are by the Coleman Mortuary

Roger Loring

Roger Francis Loring of Aberdeen died at Harbor Regional Health Community Hospital on Thursday, Sept. 18, 2025, at the age of 72.

Arrangements are by Harrison Family Mortuary.

Orville Wiseman

Aberdeen resident Orville Rupp Wiseman died Friday, Sept. 19, 2025, at Harbor Regional Health and Rehabilitation Center in Aberdeen. He was 90.

Arrangements are by Harrison Family Mortuary.