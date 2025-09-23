Death Notices

Bowe Bowers
Montesano resident Bowe Lawrence Bowers died Friday, Sept. 12, 2025, in Olympia. He was 29.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.
Shirley Herzog
Shirley Ann Herzog of Montesano died Tuesday, Sept. 16, 2025, at Pacific Care and Rehab in Hoquiam. She was 94.
Services are being planned for Spring of 2026.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.
Wesley Wage
Aberdeen resident Wesley Norman Wage died Thursday, Sept. 18, 2025. She was 84.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.