Death notice

Jean Marie Rodin, Dawnajo Haller, James C. Blomberg

Jean Marie Rodin

Hoquiam resident, Jean Marie Rodin, died on Feb. 5, 2026, at Pacific Care and Rehabilitation.

Arrangements are by Harrison Family Mortuary.

Dawnajo Haller

Dawnajo Haller, 66-year-old resident of Aberdeen, died on Saturday, Jan. 31, 2026 at Harbor Regional Health Community Hospital.

Arrangements are by Harrison Family Mortuary.

James C. Blomberg

James C. Blomberg, age 75, a longtime resident of McCleary, died on Jan. 22, 2026 at his residence in McCleary. He was a retired fire fighter for the city of Aberdeen.

Cremation arrangements were by Coleman Mortuary.