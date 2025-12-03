Recount confirms 1-vote win for Aberdeen’s Shaw

John Shaw defeated incumbent David Lawrence for Aberdeen City Council seat

By Jerry Knaak The Daily World • December 3, 2025 1:30 am
Jerry Knaak photos / The Daily World Grays Harbor County Elections Administrator Scott Turnbull conducts a machine recount for the Aberdeen City Council Ward 6 Position 11 race.
On Tuesday, Dec. 2, Grays Harbor County Elections Administrator Scott Turnbull conducted a machine recount for the Aberdeen City Council Ward 6 Position 11 race between incumbent David Lawrence and challenger John Shaw.

When the election was certified on Nov. 25, Shaw held a one-vote lead, 167-166, a margin of 0.3%. According to the Washington Secretary of State’s Recount FAQ, “If the difference between the candidates is less than one half of one percent and also less than 2,000 votes, a recount is required.”

The recount process, which was open to the public, took place in the Election Center adjacent to the Grays Harbor County Administration building in Montesano. Shaw was in attendance as Turnbull explained the procedure, which included reviewing ballots for undervotes (leaving candidate box blank), overvotes (voting for more than one candidate in a race), improperly filled in bubbles, failure to follow ballot instructions, and improper write-in votes. Voters had until Nov. 24 to “cure” their ballots.

After visually reviewing any ballots flagged as “nonconfident” for any reason by the computer software, Turnbull declared the count to be accurate and that Shaw did indeed win by one vote.

Shaw attended the recount in person out of genuine curiosity for the process.

“I’m happy. I think it was an interesting campaign, it was a fairly light turnout, and I don’t think it was a terribly dynamic race. We both threw ourselves out there,” Shaw said. “I don’t think anybody was running against anybody. I was running for the seat, not against David (Lawrence). David’s a very nice guy. I’ve known him for a while.”

As a newly minted city councilor-elect, Shaw said he has two top of mind priorities.

“A couple of the high priorities for me are rail separation and mobility and really seeing that that keeps a fire under it, because that’s going to impact all of the discussions around economic development, et cetera,” Shaw said. “I think that for the ward, rail noise and safety is an issue in the 6th. Overall economic development, we’ve got to figure out how to get people stopping in town and engaging.”

Shaw, along with Deb Wilson, Carrie Hubbard, Kevin Moynihan, Michele Nipper, Jerry Rajcich, and Joshua Francy (who won election to Ward 5 Position 10) will be sworn in at the Dec. 10 Aberdeen City Council meeting at City Hall.

