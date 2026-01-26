Grays Harbor College President’s Honor List announced for fall quarter

Grays Harbor College has named 530 students to the President’s Honor List for fall quarter. The President’s Honor List recognizes students who successfully completed at least twelve college-level credits while maintaining a GPA of 3.5 or above.

The following students earned a spot on the President’s Honor List this fall and will receive a congratulatory letter from GHC President Dr. Carli Schiffner.

Andre A., Gabriella Abruscato, Thaydra Ackley, Harmony Adams, Salvador Medrano Aguayo, Emiliano Alatorre, Leticia Alvarenga, Amanda Allery, Kaleb Ames, Micah Anderson, Benjamin Anderson, Ryan Anderson, Arlene Andrews, Marco Arreguin, Ariana Arriaga, Alexzander Ash, Kevin Ash, Alexzys Avery, Anthony B., Craig B., John B., Joshua B., Kevin B., Ron B., Taitlynn Baggaley, Nichole Bailey, Brennan Baldwin, Kiah Balken, Rachel Ballentine, Isis Barnes, Aliza Barnum, Ava Baugher, Madelyn Baugher, Angel Espinosa Bautista, Grayson Bearden, Arian Berbati, Danika Bills, Derek Binford, Sierra Birdsall, Andrea Blanchard, Jennifer Blodgett, Jeremy Morales Bonilla, Graci Bonney-Spradlin, Allie Borden, Enzo Bork, Nichole Borsheim, Joshua James Bowe, Teeya Boylan-Kelly, Kira Boyle, Anneliese Boyle, Nolan Boyle, Alexia Bradley, Savannah Brewer, Jayna Britt, Dayton Brookins, Lily Brown, Bentley Brown, Angelina Brunzie, Oliver Bryson, Joseph Burkhart, Keara Burns, Alexandra Bush, Alicia Butterfield, Ashley Calderon, Amy Camargo, Mary Campbell, Jessica Campbell, Lila Campbell, Annmarie Carley, Ashley Camus, Tracie Carr, Gwendolyn Carrell, Kiernee Carter, Alyssa Caskey, Aiden Caswell, Kurt Cavalier, Valeria Ceja-Ortiz, Cameron Chamberlain, Rilyn Channell, Belen Arteaga Chavez, Sofia Julissa Plascencia Chavez II, Jackson Cihak, Damien Clark, Kiara Clifton, Katelynn Clute, Brayden Collins, Jessica Contreras, Christopher Cook, Jason Cooper, McKenzie Cotey, Rachael Cox, Jacob Craig, Hannah Craig, Emily Crossan, Maximillian Crow, Kahmeru Cunningham, Trett D., Samantha Dahlstrom, Meleah Davis, Keith Dawson, Kathryn Decker, Hannah Deeg, Kevin DeGraw, Kaitlyn Deibert, Chloey Deitrick, Edwin Diaz-Francisco, Zakary Dick, Isabella Didear, Jonathan Dilley, Jammie Dilley, Kailei Dillman, Kevin Disol, Angela Doane, Kayla Dominguez, Susana Dominguez, Elizabeth Dorhofer, Robert Doyle, Jake Maddux Drogos, Kailey Dudley, Lillianna Dufrane, Mylee Dunagan, Jared Durr, Silas Edgar, Zavian Van Embden, Nichole Ellis, Mikki Emerson, Josie Emery, Cielo Soria Escobar, Xavier Espinoza, Luis Farias Estrada, Oscar Estrada, Wilson F., Jennifer Fairbank, Jackson Fischer, Tonya Fister, Rosemarie Flecha, Charles Flohr, Kierah Foley, Logan Frank, Marisa Frank, Rachael Frazier, Martha Froehlich, Sierra Fuquay, Johnny G., Joshua G., Matt G., Kenia Galeana, Fatima Galeana, Jesse Gamez, Bianca Garcia, Cristal Ramirez Garcia, Erica Garcia, Kayla Garman, Logan Garrison, Annette Gerchak, Daniel Gerchak, Cash Gersitz, Jimmie Gertson, Ryder Gillham, Gregory Gitchel, Jorden Giraldo, Jessyca Gleeson, Myah Goldsmith, Jessica Gonzalez, Sol Gonzalez, Aurora Gourdin, Braxton Gozart, Jamaire Grant, Harper Graves, Asher Gray, Zachary Greathouse, Jadyn Green, Emma Green, Rylee Greene, Alyce Griffith, Carole Griffith, Emma Gulke, Billy Gumabon, Hunter Gutenberger, Colton Gwinn, Anthony H., Bradley H., Gracie Hahn, Jacob Hallak, Landon Hamblin, Nabeel Hameed, Justin Hansen, Eli Harless, Dennis Harms, Joseph Harrell, Kameron Harriman, Julie Harris, Ismail Hassan, Trisha Hawkins, Oznea Hayter, Michael Hedges, Carlos Franco Henriquez, Rylee Hendrickson, Seth Hill, Ivy Hill, Krista Hill, Spencer Hill, Scyeland Hines, Anagayle Hodel, Jillian Hodel, Brooke Hoffman, Caleb Holland, Katelyn Holley, MadisonHolmstrom, Peyton Holt, Dia Hood, Phamous Hooks, Laila Huertos, Jessica Hulet, Keith Hull, Isaac Humiston, Paislee Hurley, Derek Hyde, Jeremy I., Jazive Infante, William J., Mariah Jackson, Mark James, Kiayra James, Jacob Jamieson, Michelle Jauregui, Joshua Jensen, Kristy Jerles, Luca Jimenez, Debra Johnson, Rory Johnson, Zoey Johnson, Claire Jones, Caden Jones, Rosaura Gonzalez Juan, Zander Jump, Ethan Kariv, Jenna Karnofski, Madeline Kaivo-Houlton, Rylie Kay, Marlene Kemp, Nicholas Kinder, Corinna Knutson, Kallie Knutson, Sophia Knutson, Megan Kongbouakhay, Debra Koonrad, Amber Kowoosh, Zakiah Kowoosh, Holly Kramer, Kiaya Kresl, Emily Kuntz, Jarod L., Malo L., Daniel Bacongco Lafontaine Jr., Emma Laier, Sarah Lake, Aliisa Lapacek, Christian Larrosa, Brian Robert Lavallee Jr., Rosa Lavender, Sasha Leatherman, Stacy Lee, Michael Lick, Judith Light, Kimberly Lively, Walker Livingston, Autumn Logan, Christina Logan, Gillian Lopez, Ortencia Lopez, Susana Lopez, Aurora Lopez-Arias, Maria Lopez-Morales, Liliana Lopez-Ruiz, Eliott Loveall, Hadley Lowery, Dannilynn Lucero, Yi Wang Lund, Julianna Lynch, Dakota Lynch, Chelsea Lynn, Gregory M., Edward M., Michael M., Aleigha MacDonald, David Macht, Celia Madril, Jethro Maffel, Jason Major, Eric Maki, Morgan Maloy, Kingston Maneman, Ryli Mao, Nathan Marsh, Seth Martin, Emmalyn Martinez, Katelynn Evelyn Marx, Lauren Matlock, Janaye Mattice, Morgan McCombs, Earl McCormack, Joel McCullough, Noah McGaffey, Audrey McGiveron, Ashton McKinney, Logan McMinn, Jordan Meadows, Marisol Rodriguez Medina, Jude Meigel, Arlyan Rosas Meliton, Isabella Melville, Frida Romo Mena, Meghan Mercado, Leo Meyer, Aracely Silva Meza, Olivia Mileant, Alexia Miller, Vanessa Mills, Aaron Mix, Sofia Moliga, Jack Monroe, Estrella Montes, Lainey Moore, Kristel Doyle Morales, Clarissa Moran, Lola Moseley, Jayden Moudry, Robert Mougous, Rae Mounts, Jordan Munday, Ava Murley, Tristan Myers, Garridan N., James N., Hailey Navarro, Dessa Nelson, Danae Nelson, Macy Nelson, Alice Nelson, William Nelson, Azrielle Neva, Cole Niemi, Tracy Noga, Christopher O., Anna O’Conner, Jameson O’Dell, Natalie O’Hagan, Sarah O’Hagan, Kayla Olsen, Alayna Olson, Leslye Sanchez Ortiz, Macenzie Osborne-Hansen, Jacob Pakenen, Devin Pandell, Robert Penoyar, Juliet Perez, Mariah Perigen, Anna Perkins, Brylee-Jo Perron, Quinton Perry, Jennifer Peters, Gabrial Peterson, Corrie Peterson, Jessica Peterson, Ava Pine-Isaksen, Anthony Player, Arabella Nelson Porter, Alex Posada, Margaret Posadas, Jillanna Bickford Powell, Tyson Powell, Michael Priest, Anna Privett-Schoch, Sofia Quezada, Clara Quigg, Ashley R., David R., Michael R., Owen Rabey, Liz Martinez Ramirez, Alma Dulce Maria Ramirez Ramirez, Nancy Ramirez Ramirez, Jennifer Ramirez Ramirez, Oscar Juarez Ramos, Jaxxon Raska, Xanto Raya, Samantha Rayment, Holly Reed, Preston Reed, Donald Reifenstahl, Cole Revel, Olivia Ridgway, Tiffany Rinke, Sofía López Rivadeneira, Ella Roberts, Rachael Rogan, Kylie Rogers, Delaney Rojas, Jamis Roose, Joanah Rosander, Lucille Rose, Riley Rosetta, Alyse Rossback, Lisa Rounsivill, Jonah Rumbles, Hadlee Russell, Ronin Rutzer, Issac S., Matthew S., Jenessa Sackrider, Payden Sadler, Adam Saltzman, Jennifer Lee Sanchez-Tejano, Mareli Santibanez-Vazquez, Ayhdn Sauer, Josie Scheuber, Jolissa Schlegel, Hannah Schlesser, Luke Schneider, Ava Schrader, Haley Schweppe, Jaelynn Scott, Lucy Scott, Ryker Scott, Abby Sedra, Reagan Seely, William Sepich, Taylor Severson, Lynsie Sheffield, Delaney Shoemaker, Sawyer Shoemaker, Paige Shope, Aubree Simmons, Ashley Simms, Jade Simpson-Zwart, Kaelyn Sison, Vyra Sith, Anne Faith Siy, Mackenzie Skye, Lilly Sleep, Cynthia Smith, Vienna Smith, Immanuel Maynard James Soboleff, Teresa Solistaylor, Madeline Sorensen, Cotillion Sorensen, Asher Spencer, Piper Stankavich, Tucker Stecher, Kayla Steuben, Bailey Stevens, Gavin Stevens, Nadine Stewart, Avalyn Stigall, Emma Stohrer, Danilyn Stoner, Payton Sturgill, Lovena Swarts, Hayden Sweet, Nichole Swisher, David T., Miguel T., Roman Tadique, Noah Taylor, Avery Templer, Chatri Thip, Colten Thompson, Jessika Quinnelle Timentwa, Shilo Todd, Samantha Triplett, Asa Trowbridge, Danny Turner, Adam Turpin, Whitney Turpin, Yeshua V., Madeline Valentine, Phillip VanDyke, Ana Vargas, Rashelle Vargas, Jace Varner, Zane Vaughn, Sandy Velasco, Gladis Venegas, Daisy Vessey, Legend Vessey, Rasine Vidmore, Andrew Vindivich, Destiny Vinson, Dennis W., John W., Justus Walker, Piper Wallin, Megan Walton, Rachel Watson, Justin Webster, Sarah Jean Weist, Raelynn Weld, Ashlynn Weld, Cindy Galvan Wences, Mileigh Wennberg, Natalie Wharton, Justin Whitaker, Cayleigh White, Hunter White, Keira White, Allan Whitehead, Olivia White-Kelley, Jasmine Williams, Joslyn Williams, Ethan Williams, Lena Wilson, Logan Wirkkala-Scheller, Ivo Wirth, Ophelia Frazer Wise, Patiance Wood, Isaiah Woodward, Hailee Wright, Haven Wunsch, Alyssa Yakovich, William Yee, Keith Yi, Owen Young, Damaris Zeferino, Jeffrey Z., Jeremiah Z.