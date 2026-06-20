Death Notice
Published June 20, 2026
Michael Brogan
Michael Dean Brogan, a 74-year-old resident of Elma, died Friday, June 12, 2026, at home.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.
Daniel Shipley
Daniel Shipley, a longtime resident of Elma, died Tuesday, June 16, 2026. He was 82.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.
Sharyn Bello
Sharyn Bello of Elma died Monday, June 15, 2026, in Montesano. She was 79.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.
Joni Foley
Hoquiam resident Joni Lynn Foley died Saturday, June 13, 2026, at home. She was 66.
Arrangements are by Harrison Family Mortuary.